Dirigentes y activistas de la central obrera se reunieron en el Salón Felipe Vallese de la sede de calle Azopardo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Participó el primer candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires de Fuerza Patria, Jorge Taiana.

El titular de La Bancaria Sergio Palazzo, el candidato a diputado Jorge Taiana y uno de los secretarios de la CGT. Héctor Daer, durante el acto celebrado este lunes en Azopardo 826 de la Ca´pital Federal. Foto: red X

La Comnfederación General del Trabajo (CGT) concretó este lunes un acto junto al primer candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires de Fuerza Patria, Jorge Taiana, y llamó a votar por el peronismo en las elecciones del 26 de octubre, además de cuestionar la reforma laboral anunciada la semana última por el presidente Javier Milei.

En la ceremonia, que se llevó a cabo en el Salón Felipe Vallese de la histórica sede de la calle Azopardo, fueron oradores también dos candidatos a diputados de extracción sindical: Sergio Palazzo, el jefe del gremio bancario, que apuesta a renovar su banca, y Hugo Antonio Moyano, hijo del camionero Hugo Moyano y abogado laboralista, quien hizo su desembarco en la política partidaria al integrar la lista de Fuerza Patria.

Héctor Daer, uno de los integrantes del triunvirato de mando de la CGT, hizo de moderador del acto y pidió a la platea de afiliados de distintos gremios “reventar las urnas el 26 de octubre para ganar en 2027”.

Taiana fue el encargado del cierre y dio un mensaje de más de media hora en el que sostuvo que “hay un pensamiento gorila que anuncia la muerte del peronismo. Yo veo a una nueva generación de jóvenes que son peronistas y por eso estoy seguro de que podemos ganar las elecciones del 26 de octubre y las elecciones nacionales de 2027. Hay peronismo para rato”, reafirmó.

También remarcó que desde la banca de diputado que ocupará desde el 11 de diciembre defenderá “los derechos de los trabajadores”.

Además, apuntó contra la gestión de Milei y señaló que “el proyecto del Gobierno ha fracasado porque se ha decidido someterlo al pueblo y dejarlo en la pobreza y la informalidad sin ninguna protección. Al Gobierno ya le picaron el boleto”, evaluó.

“El Gobierno dice que bajó la inflación, pero lo logró porque han empobrecido a todo el mundo y la gente no tiene plata para comprar ni la comida. Es un triunfo ficticio, tienen un peso sobreevaluado”, advirtió.

Palazzo había criticado en su mensaje la reforma laboral que anunció Milei días atrás dijo y sostuvo que “llegó a decir que él supone que es tan buena que la va a anunciar después de la elección. Quiere decir que si no la hace antes, claramente es porque viene con quita de derechos”, remarcó.

Por su parte, ‘Huguito’ Moyano también cuestionó la reforma laboral, al sostener que se vuelve a hablar de ella “como siempre lo han hecho los gobiernos que siguen la receta del FMI, pero esta vez lo hacen con mucha más virulencia que antes y nos lo dicen en la cara”.

Fuente: con información de NA