Avanza la causa que surgió tras la difusión de los audios del extitular de la Agencia de Discapacidad, Diego Spagnuolo. La Policía secuestró teléfonos y aparatos electrónicos en domicilios particulares y laboratorios de Buenos Aires.

La Justicia ordenó 25 allanamientos en el marco de la causa por la presunta trama de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). La Policía ingresó a domicilios particulares y droguerías de la Ciudad y la provincia de Buenos Aires en búsqueda de nuevas pruebas para la investigación que salpica a Karina Milei y su asesor «Lule» Menem.

El escándalo de corrupción se conoció tras la difusión de audios del extitular del organismo Diego Spagnuolo, en los cuales detalló una serie de irregularidades en la compra de medicamentos y nombró a diversos funcionarios cercanos a Javier Milei.

Fuentes judiciales informaron que los allanamientos se realizaron luego de registrar «graves irregularidades y direccionamiento en la compra de medicamentos de alto costo por parte de la Agencia de Discapacidad».

Los voceros señalaron que el juez federal Sebastián Casanello reimplantó el secreto de sumario. En los procedimientos se buscaban teléfonos celulares y aparatos electrónicos, mientras que trascendió que aún no se pidieron detenciones.