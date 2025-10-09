El gobernador de la Provincia de Buenos Aires apuntó contra el ajuste de Javier Milei a la salud pública durante un acto en la localidad de Ensenada. El mandatario participó de la Sexta Jornada Provincial de Salud Mental.
El gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, cuestionó este jueves el modelo de “destrucción” del Estado que propone Javier Milei y consideró que el proyecto político del Gobierno es un “ataque contra los médicos, los enfermeros y todo el personal que atiende a los bonaerenses”.
“A los desafíos que ya estaba enfrentando nuestra sociedad, se sumaron todos los problemas que genera la deserción y la ausencia de un Gobierno nacional que se propone destruir al Estado”, sostuvo Kicillof al encabezar la Sexta Jornada Provincial de Salud Mental.
En esa línea, el gobernador señaló que el modelo libertario de la motosierra es un “ataque contra los médicos, los enfermeros y todo el personal que atiende a los bonaerenses en los hospitales públicos”.
“Destruir el Estado es destruir el futuro y la perspectiva de una vida mejor”, subrayó Kicillof.
El acto se llevó a cabo en el Hospital Zonal Especializado en Rehabilitación “El Dique”, donde Kicillof estuvo acompañado por el ministro de Salud provincial, Nicolás Kreplak; la subsecretaria de Salud Mental, Consumos Problemáticos y Violencias en el Ámbito de la Salud, Julieta Calmels; y el intendente local, Mario Secco.