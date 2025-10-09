El gobernador de la Provincia de Buenos Aires apuntó contra el ajuste de Javier Milei a la salud pública durante un acto en la localidad de Ensenada. El mandatario participó de la Sexta Jornada Provincial de Salud Mental.

El gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, cuestionó este jueves el modelo de “destrucción” del Estado que propone Javier Milei y consideró que el proyecto político del Gobierno es un “ataque contra los médicos, los enfermeros y todo el personal que atiende a los bonaerenses”.

“A los desafíos que ya estaba enfrentando nuestra sociedad, se sumaron todos los problemas que genera la deserción y la ausencia de un Gobierno nacional que se propone destruir al Estado”, sostuvo Kicillof al encabezar la Sexta Jornada Provincial de Salud Mental.

En esa línea, el gobernador señaló que el modelo libertario de la motosierra es un “ataque contra los médicos, los enfermeros y todo el personal que atiende a los bonaerenses en los hospitales públicos”.