Allanan la casa de Espert en la causa por lavado de dinero tras su vinculación con Fred Machado

La medida fue ordenadas por el juez Lino Mirabelli, quien lleva adelante la causa en la que se investiga al libertario por presunto lavado de dinero. Espert también es investigado por los 36 vuelos que realizó en los aviones de Fred Machado.

La Justicia allana este jueves la casa de José Luis Espert, en el marco de la investigación por los aportes de Federico «Fred» Machado, el empresario acusado de narcotráfico que la Corte Suprema dispuso su extradición.

Las medidas fueron ordenadas por el juez de San Isidro, Lino Mirabelli, quien lleva adelante la causa en la que se lo investiga a Espert por presunto lavado de dinero, originada tras la denuncia del dirigente y candidato Juan Grabois días atrás.

Espert requirió que la causa que se tramita en San Isidro, en la que fue imputado por lavado de activos por la transferencia millonaria que le hizo “Fred” Machado, pase a la justicia de Comodoro Py.

El economista también es investigado por los 36 vuelos que realizó en los aviones de Fred Machado, cuya extradición a Estados Unidos fue confirmada por la Corte Suprema.

Este miércoles, el disputado solicitó hacer uso de licencia en su cargo hasta el 8 de diciembre, aunque seguirá cobrando la dieta porque no solicitó la renuncia al goce de sueldo. Ademas, tras el pedido del juez, la Cámara de Diputados autorizó también este miércoles las medidas de prueba pedidas para allanar el domicilio y oficinas del diputado nacional.

A raíz de la ley de fueros, que le da inmunidad a los funcionarios electos por el voto popular, la Justicia no tiene facultades para allanar, registrar o secuestrar elementos del domicilio particular o despacho de cualquier legislador, a menos que la Cámara a la que pertenece lo autorice expresamente.

“No se podrá ordenar el allanamiento del domicilio particular o de las oficinas de los legisladores ni la intercepción de su correspondencia o comunicaciones telefónicas sin la autorización de la respectiva Cámara”, señala la ley de fueros.

La licencia del libertario se produce en el marco de la imputación por los vínculos con el empresario acusado de narcotráfico Federico ‘Fred’ Machado, escándalo por el cual renunció a la candidatura a diputado nacional de cara a las próximas elecciones legislativas nacionales y también a su cargo como titular de la comisión de Presupuesto y Hacienda.