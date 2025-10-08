Con la votación se encienden las alarmas en la Casa Rosada. Los DNU tendrán una vigencia de apenas tres meses y el oficialismo contará con ese plazo para conseguir su convalidación. La medida debe volver al Senado para convertirse en ley.

La oposición convirtió en ley este miércoles el nuevo régimen de decretos de necesidad y urgencia, que pone en jaque la capacidad del presidente de gobernar a través de esa vía discrecional.