Quien lleva adelante la instrucción de la causa por la estafa, quiere saber si existen mensajes entre el Presidente y los promotores de la operación con monedas digitales, como Hyden Davis, Novelli y Terrones Godoy, entre otros.

El fiscal federal Eduardo Taiano dispuso que se analicen los teléfonos secuestrados durante la investigación de $LIBRA. Foto: red X, EnOrsai

El fiscal federal Eduardo Taiano dispuso este miércoles que los peritos analicen los teléfonos secuestrados durante la investigación del caso de la cripto estafa $LIBRA, para establecer si existieron mensajes entre el presidente Javier Milei y los promotores del ‘memecoin’ Hyden Davis, Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy.

La decisión de Taiano abarca además a los mensajes que pudieran haber intercambiado la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y a Sergio Morales, quien por entonces se desempeñaba como asesor de la Comisión Nacional de Valores.

Los teléfonos a los que se refiere el fiscal fueron secuestrados a sus titulares el 6 de marzo de 2025, unos 20 días después de la cripto estafa lanzada el 14 de febrero. El contenido de los dispositivos ya fue “extraído” y está en poder de los investigadores, según publica hoy el diario La Nación.

El fiscal ordenó revisar los teléfonos de Javier y Karina Milei y solicitó el análisis a la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal para determinar qué contienen los dispositivos sobre el proyecto $LIBRA. La resolución dispone analizar todas las conversaciones entre estos dispositivos, tanto las individuales como las grupales.

Las comunicaciones, según dispuso Taiano, deben ser rastreadas en la totalidad de las aplicaciones de mensajería utilizadas, incluyendo WhatsApp, Telegram, Facebook, Instagram, X (Twitter) y LinkedIn, además de los mensajes de texto tradicionales.