El Tribunal Oral Federal 6 dictó las penas tras un juicio que duró más de un año y en el que declararon 157 testigos. El presunto jefe de la banda, Nicolás Carrizo, fue absuelto. Los fundamentos de la sentencia se conocerán el 9 de diciembre.

Sabag Montiel, Carrizo y Uliarte. Este miércoles se conoció el fallo en el juiciopor intento de asesnato de la exvicepresidenta Cristina Fernández. El atentado ocurrió el 1 de septiembre de 2022. Foto: red X @puellaok

El Tribunal Oral Federal N° 6 (TOF6), condenó estemiércoles a Fernando Sabag Montiel a diez años de prisión por el intento de asesinato de la expresidenta Cristina Fernández Kirchner y le impuso una pena única de 14 años de prisión al unificarla con una condena anterior.

Además, condenó a Brenda Uliarte, su exnovia, como partícipe necesaria de tentativa de homicidio agravado a 8 años de prisión. Vale recordar que el proceso del juicio oral dio comienzo en junio de 2024 en los Tribunales Federales de Retiro, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, habiendo declarado en total 157 testigos.

Sabag Montiel, que vendía en las calles algodones de azúcar (de ahí que se lo llamó al grupo «los copitos»), fue quien gatilló a la cabeza de Cristina Fernandez (fallando el arma) el 1° de septiembre de 2022 ya caída la noche.

El ataque se produjo cuando la por entonces vicepresidenta de la Nación regresaba a su domicilio en el barrio de Recoleta, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en medio de una concentración de militantes en las afueras de su domicilio.

Quien era considerado presunto jefe de Sabag Montiel y Uliarte, Nicolás Gabriel Carrizo, resultó absuelto por el Tribual. Los fundamentos del tribunal se conocerán el 9 de diciembre.

El veredicto

El fallo fue leído en el recinto donde se celebraron la audiencias (el juicio comenzó en junio de 20249 por la jueza Sabrina Namer. La magistrada explicó que la decisión del Tribunal fue por unanimidad.

La sentencia especifica que Fernando Sabag Motiel fue condenado por los delitos de «intento de homicidio agravado por mediar un arma de fuego», «portación de arma de guerra sin la debida autorización legal» y «tenencia de materia de explotación sexual infantil». A su turno, su ex novia, Brenda Uliarte, fue considerada «partícipe necesaria» del intento de homicidio.

Los abogados querellantes que representaron a Cristina Fernández de Kirchner, en sus alegatos habían reclamado una condena para Sabag Montiel y Brenda Uliarte de 15 años de prisión por tentativa de homicidio agravado. La Fiscalía había acusado al primero, por tentativa de homicidio triplemente agravado por “violencia de género en su modalidad de violencia política y por el empleo de arma de fuego”.