El presidente Javier Milei y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, fueron abucheados este miércoles por vecinos del microcentro porteño, luego de que se mostraran por la zona, a pocas cuadras de Plaza de Mayo.

Luego de que los hermanos Milei salieran de un edificio ubicado en Avenida de Mayo al 605, una muchedumbre se concentró en las calles aledañas y los insultó mientras cada uno subía a toda velocidad a sus camionetas oficiales, escoltados por una fuerte presencia de la Policía Federal Argentina y la seguridad presidencial.

Según reportó agencia Noticias Argentinas, Javier y Karina Milei protagonizaron una reunión con empresarios en el histórico Cénit luego de la reunión de Gabinete de esta mañana.

Los episodios de tensión contra dirigentes de La Libertad Avanza se intensificaron en los últimos días ante cada aparición pública, en plena campaña electoral camino a las elecciones legislativas del 26 de octubre.

Durante la visita del pasado martes en la ciudad costera de Mar del Plata, el Presidente se cruzó con algunos transeúntes que le reclamaron por la realidad económica del país.

Tras el cruce de este mediodía, el libertario se retiró rumbo a la quinta de Olivos y la funcionaria retornó a Casa Rosada para encabezar una nueva reunión de mesa de campaña.