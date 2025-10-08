El Gobierno reprimió otra vez en el Congreso: hay tres detenidos, entre ellos un reportero gráfico

En medio de la habitual marcha de jubilados, la Policía aplicó el protocolo anti piquete de Bullrich y avanzó de lleno contra la protesta mientras se debate en Diputados el freno a los DNU de Milei. El fotógrafo Fabricio Fischer y otras dos personas fueron detenidos.

Otro miércoles de violencia. En medio de la habitual marcha de jubilados en las inmediaciones del Congreso, otra vez, la Policía aplicó el protocolo antipiquete de la ministra Bullrich y avanzó de lleno contra las personas que se convocaron a reclamar contra el ajuste. En ese marco, el fotógrado Fabricio Fischer y otras dos personas fueron detenidos.

Tras arrestar a un joven con la camiseta de Argentina, los efectivos también tiraron al piso a un fotógrafo y se llevaron detenido a un jubilado. Los otros dos detenidos fueron identificados como Cristian Zacarias Valderrama Godoy y

Victor Amarilla, reportó Periodistas Argentinas.

Cabe señalar que los jubilados se congregan frente al Congreso de la Nación todos los miércoles para reclamar por sus derechos previsionales y protestar por la pérdida del poder adquisitivo de sus haberes.

Los principales reclamos se centran en el pedido de aumento de haberes y jubilación digna, donde se exige subas en sus pensiones que superen la línea de pobreza, argumentando que sus haberes son insuficientes para vivir y que no alcanzan para cubrir sus necesidades básicas. Piden no tener que «elegir entre remedios o comida».

Además, hay un fuerte pedido por la restitución de la cobertura en medicamentos, que les ha sido reducida y posteriormente retirada.

Pese al reclamo justo y legítimo, las fuerzas de seguridad -bajo las órdenes de Bullrich- se encargan de reprimir a los adultos mayores y a todos los que marchen en defensa de sus derechos, así se trate de niños, mujeres o trabajadores de los medios, una situación que se volvió a repetir este miércoles 8 de octubre.