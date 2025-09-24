La candidata a senadora Carla Pitiot apuntó contra el Gobierno por no informar dónde están los lingotes de oro enviados al exterior. «Es una situación totalmente irregular e inaceptable», expresó.

La candidata a senadora Carla Pitiot, segunda en la lista de la fuerza Para Adelante, que encabeza Facundo Manes, cuestionó el accionar del Gobierno tras el envío de lingotes de oro enviados al exterior el año pasado.

Concretamente, lo que cuestionó Pitiot es que el Gobierno nacional nacional no informó el destino de los lingotes. «No quieren contar lo que están haciendo; algo están ocultando con el oro del país», dijo la candidata, también integrante de la Auditoría General de la Nación (AGN).

La denuncia se sustenta en un informe de la AGN, a cargo de Juan Manuel Olmos, ante la Comisión Bicameral Revisora de Cuentas. Allí, se expuso que el Banco Central (BCRA) se negó al intercambio de información sobre el oro trasladado.

“Es una situación totalmente irregular e inaceptable. El BCRA no puede negarse a ser auditado ni a dar información a la AGN, que es el órgano de control externo. Si se resisten a transparentar los datos, es porque tienen algo que ocultar”, sostuvo Pitiot. Finalmente, la candidata para el Senado expresó: «Por un lado, se escudan en un secretismo opaco, pero por otro, utilizan auditorías fantasmas –como ya vimos con los comedores escolares y las universidades– para justificar recortes. Su relato ya se les cayó; ahora que muestren dónde está el oro de todos los argentinos».

Fuerte denuncia por los lingotes de oro que el Gobierno envió al exterior: «Algo están ocultando».

Qué dijo el Banco Central

En septiembre del año pasado, el Banco Central admitió los despachos de oro al exterior pero no dio detalles de los montos ni destinos.

«La Carta Orgánica del BCRA y la Ley 23.928 delegan la administración diaria de reservas en esta autoridad monetaria que incluyen no sólo el oro, sino también divisas y otros activos externos. Desde hace más de una década, el BCRA mantiene las mismas opciones de administración para sus reservas en oro, tanto en formato físico (barras y lingotes) como en formato electrónico (cuentas en el exterior)», justificó la entidad que conduce Santiago Bausili. Según justifica, estas operaciones de rebalanceo «no alteran el volumen total de las reservas en oro».