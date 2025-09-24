El diputado nacional, y primer candidato de Fuerza Patria en Córdoba, se refirió a la eliminación temporaria de los derechos de exportación. «Esto no da tranquilidad o previsibilidad a los productores ni a nadie, porque es un verdadero manotazo de ahogado”.

La eliminación temporaria de los derechos de exportación dispuesta por el Gobierno nacional a granos y carnes, es considerado por vastos sectores como un intento del Ejecutivo de hacerse rápidamente de dólares y así sostener el tipo de cambio hasta las elecciones de octubre.

Al respecto, el diputado nacional, y primer candidato de Fuerza Patria en Córdoba, Pablo Carro, se refirió a la eliminación de las retenciones hasta el 31 de octubre, y con críticas a los también candidatos Juan Schiaretti y Natalia de la Sota, dijo que «es preciso hablar con la verdad, porque lo peor todavía no pasó”. Y agregó que «no puede considerarse que brinde tranquilidad o previsibilidad a los productores ni a nadie, porque muy por el contrario suena a verdadero manotazo de ahogado”.

“Schiaretti viene solicitando la eliminación de las retenciones como eje de campaña, y ahora sólo objeta que sea una medida transitoria”, señaló Carro, y reflexionó sobre lo endeble de la postura del ex gobernador. “Es curioso que tanto él, como Natalia de la Sota, nada digan sobre cómo cubrir el bache fiscal, cómo el Estado debe buscar de otra forma conseguir los recursos que dejará de cobrar”.

Y continuó: “De la Sota sólo dijo que la medida demuestra que se pueden bajar impuestos. Y bueno, pero hablemos de cómo no seguir desfinanciando al Estado, hablemos de los tributos regresivos y los progresivos, y finalmente, hablemos de aumentar las alícuotas de Bienes Personales, un impuesto que sí está dirigido a los que más tienen y que Milei lo redujo”.

«Hay que buscar no desfinanciar al Estado»

Carro, quien también preside la comisión de Comunicación e Informática en la Cámara Baja, recordó lo que fue la implementación del Impuesto a las Grandes Fortunas. ¿“Por qué ni Schiaretti ni De la Sota no plantean retomar esa iniciativa que grava a los más ricos de la Argentina y convertirla en permanente y no excepcional como votamos en Diputados en 2020 durante la pandemia?”, se preguntó, e insistió con que no se puede tomar con liviandad la medida «ya que significa un desfinanciamiento del Estado».

También advirtió sobre las consecuencias de la medida “intempestiva” y “desesperada” del presidente Javier Milei, poniendo reparos en que “nadie sabe si realmente los productores liquidarán los granos que acumulan o, por su propia naturaleza de especuladores, preferirán esperar hasta el 31 de octubre, atento a que esto, lejos de aclarar los escenarios, lleva a pensar que cuando venza la quita de retenciones habrá una devaluación, y que quizás el diferencial en el cálculo beneficie a los exportadores”.

El candidato de Fuerza Patria en Córdoba pidió a sus contrincantes que digan claramente “de qué lado están”, que digan “a quiénes representan”, porque se “trata de un beneficio para un sector en todo caso privilegiado, y que lo dicho tanto por Schiaretti como por De la Sota echa por tierra el apoyo a las universidades públicas, a los jubilados, a los discapacitados, sencillamente por no explicar cómo aumentar los ingresos del Estado y satisfacer esas y otras urgentes demandas, pero con recursos que puedan aportar los sectores más concentrados”.

Finalmente, puso reparos a las consecuencias que tendrá que masivamente los productores se vuelquen a liquidar los dólares de los granos que tienen acumulados.

“Hay que decir la verdad, no ser irresponsable: las retenciones aquí y en otros países, tienen por fin cuidar al pueblo, preservar la seguridad alimentaria, desacoplar los precios del mercado interno de las cotizaciones internacionales de los alimentos… entonces, cuidado con lo que nadie dice, ni Schiaretti ni De la Sota, porque esto tendrá consecuencias inflacionarias si se descuida el mercado interno y toda la producción se destina a la exportación. En definitiva, puede haber desabastecimiento y, por dar sólo un ejemplo, podrían aumentar notablemente las harinas, el principal insumo del pan”.