Unión por la Patria anunció que desconocerá nueva deuda con EE.UU. si el acuerdo no pasa por el Congreso

El bloque de diputados de UxP presentó este martes también un proyecto para exigir que el ministro Caputo rinda cuentas sobre el plan de salvataje financiero que la Reserva del Tesoro norteamericano se dispone a ejecutar.

El bloque de diputados de Unión por la Patria (UxP) presentó este martes un proyecto de resolución para exigir que el ministro de Economía, Luis Caputo, rinda cuentas sobre el plan de salvataje financiero que la Reserva del Tesoro norteamericano se dispone a ejecutar, en tanto que ingresó una segunda iniciativa para reclamar que el acuerdo con Estados Unidos sea sometido a consideración parlamentaria.

Los legisladores opositores advirtieron que “todo empréstito tomado por la Argentina con el Tesoro de los Estados Unidos que no sea avalado por una ley expresa del Congreso -esto es, mediante la aprobación de ambas Cámaras- tendrá nulidad absoluta” y no podrá obligar al Estado argentino a pagarlo.

La primera iniciativa fue liderada por Itaí Hagman y lleva la firmas del presidente del bloque, Germán Martínez, Paula Penacca, Cecilia Moreau, Carlos Heller, Gustavo Bordet, Carlos Catagnetto, Sergio Casas, Ana María de Isasi y Rogelio Iparraguirre.

En una publicación de la red social X, Martínez adelantó cuáles son las preguntas que Caputo debe reponder en la Cámara de Diputados.

Por ejemplo, señaló que el ministro de Economía debe contestar por qué se recurre a “un financiamiento del Tesoro de Estados Unidos cuando tienen disponible 15.000 millones U$D activando el swap de China”.

También si existen “elementos geopolíticos están detrás de esta decisión” y cuáles son “las condicionalidades” que tendrá el potencial financiamiento del Tesoro de EE.UU.

Otra pregunta es si Milei y Caputo cumplirán con la ley 27.612, “enviando la potencial operación al Congreso”.

“La necesidad de este potencial financiamiento del Tesoro de los Estados Unidos es la demostración del fracaso del plan económico de Milei y Caputo”, apuntó Martínez.

El segundo proyecto, que reclama el tratamiento en el Congreso del acuerdo con Estados Unidos, estuvo encabezado por Máximo Kirchner y acompañado por Constanza Alonso, Leila Chaher, Gabriela Estévez, Emiliano Estrada, Rogelio Iparraguirre, Tomás Ledesma, Mónica Macha, Leopoldo Moreau, Sergio Palazzo, Paula Penacca, Agustina Propato, Vanesa Siley, Natalia Zaracho y Rodolfo Tailhade.

“Del análisis exhaustivo de la normativa vigente realizado hasta ahora se desprende con total claridad que todo empréstito tomado por la Argentina con el Tesoro de los Estados Unidos que no sea avalado por una ley expresa del Congreso Nacional -esto es, mediante la aprobación de ambas Cámaras- tendrá nulidad absoluta y, por lo tanto, carecerá de fuerza para obligar al Estado Argentino en modo alguno”, advirtieron los legisladores.

Y añadieron: “Al mismo tiempo, la opacidad en el manejo de este posible salvataje a la que ya nos hemos referido pone de manifiesto la relevancia del rol del Congreso Nacional en la materia y nos obliga a exigir al Poder Ejecutivo Nacional que someta cualquier acuerdo alcanzado con el Tesoro de los Estados Unidos o con el gobierno de los Estados Unidos a la consideración del Congreso, adjuntando perentoriamente el conjunto de toda la documentación y cláusulas del acuerdo, con particular atención a cualquier compromiso que asuma la Argentina como condición para el otorgamiento”.

Fuente: NA