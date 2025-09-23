El titular de la Oficina Anticorrupción y la exjefa de la Unidad de Investigación del caso, obligados a declarar
$LIBRA: piden que Melik y Zicavo sean llevados por la fuerza pública
La Comisión investigadora de la criptoestafa solicitó a la Justicia que obligue a los testigos a comparecer tras sus reiteradas ausencias. Además, emplazaron a Karina Milei.
Este martes, cuando Karina Milei debía presentarse ante la comisión que investiga la criptomoneda $Libra, los diputados enfrentaron nuevas ausencias. La oposición pidió a la Justicia que obligue a declarar a Alejandro Melik y María Florencia Zicavo, incluso con el auxilio de la fuerza pública
