$LIBRA: piden que Melik y Zicavo sean llevados por la fuerza pública

Este martes, cuando Karina Milei debía presentarse ante la comisión que investiga la criptomoneda $Libra, los diputados enfrentaron nuevas ausencias. La oposición pidió a la Justicia que obligue a declarar a Alejandro Melik y María Florencia Zicavo, incluso con el auxilio de la fuerza pública

