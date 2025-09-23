Facebook Twitter
Inicio SUCESOS $LIBRA: piden que Melik y Zicavo sean llevados por la fuerza pública

$LIBRA: piden que Melik y Zicavo sean llevados por la fuerza pública

8

El titular de la Oficina Anticorrupción y la exjefa de la Unidad de Investigación del caso, obligados a declarar

$LIBRA: piden que Melik y Zicavo sean llevados por la fuerza pública

La Comisión investigadora de la criptoestafa solicitó a la Justicia que obligue a los testigos a comparecer tras sus reiteradas ausencias. Además, emplazaron a Karina Milei.

Este martes, cuando Karina Milei debía presentarse ante la comisión que investiga la criptomoneda $Libra, los diputados enfrentaron nuevas ausencias. La oposición pidió a la Justicia que obligue a declarar a Alejandro Melik y María Florencia Zicavo, incluso con el auxilio de la fuerza pública

Maximiliano Ferraro, presidentCoalición Cívica Alejandro MelikOficina Anticorrupción,María Florencia Zicavo

Artículos relacionadosMás del autor

MiramarDiario.Com

Primer Diario Digital en Miramar de Ansenuza.

CÓRDOBA - ARGENTINA

Síguenos

Te recomendamos leer:

Unión por la Patria anunció que desconocerá nueva deuda con EE.UU

Todas las Noticias - 0