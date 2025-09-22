Un 60,9% de las personas encuestadas en septiembre por Zuban Córdoba y Asociados calificó como incorrecta la dirección en la que lleva el país Javier Milei. Un 63,8% augura una nueva derrota electoral si no hay un cambio de rumbo.

Un 68,6% de las personas consulutadas opinó que la gestión de Javier Milei está más débil, tras la difusión de los audios que revelan presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad. Foto: NA

Un relevamiento realizado por Zuban Córdoba y Asociados entre el 15 y el 17 de septiembre en todo el país reveló un marcado incremento del nivel de desaprobación del Gobierno Nacional, que llegó al 61,6%, frente al descendente nivel de aprobación, que se ubicó en el 37%.

El estudio fue realizado entre una población mayor de 16 años de todo el país, con una muestra de 1900 casos. En base a dicho estudio, Zuban Córdoba emitió un informe al que tituló «Lo peor ya pasó», en el que repasa algunos datos cosechados.

Un 60,9% de las personas consultadas calificó como incorrecta la dirección en la que va el país desde que asumió Javier Milei la presidencia, frente a un 35,3% que la consideró correcta; y la imagen negativa del Presidente también se incrementó en septiembre, llegando al 59,6%, mientras que la positiva por primera vez en 12 meses perforó los 40 puntos y se ubicó en un 39,5%.

En cuanto a la difusión de los audios vinculados a las presuntas coimas en el Gobierno, vinculadas a la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), un 68,6% opinó que la gestión de Javier Milei está más débil, mientras que apenas un 19,3% analiza que está más fuerte.

En la misma línea, un 63,8% de las personas encuestadas acuerda con la idea de que si el Gobierno no cambia el rumbo político y económico, volverá a perder las elecciones. Zuban Córdoba destaca que entre quienes votaron a Javier Milei para presidente en la primera vuelta de 2023, el 25,9% acuerda con esa posición.

En cuanto a la identificación política de las personas consultadas, llama la atención que un 44,5% se considera como «antikirchnerista», mientras que un 56,1% se define como «antimileísta».