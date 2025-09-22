El diputado nacional por Córdoba y candidato de Fuerza Patria para los comicios de octubre, recordó que apenas una semana atrás el Presidente anunció por cadena el Presupuesto 2026. y ahora da “un manotazo de ahogado, desesperado por hacerse de dólares”.

El diputado nacional por Córdoba, y candidato por la lista Fuerza Patria para los comicios del 26 de octubre, Pablo Carro, advirtió como el gobierno de Milei «va perdiendo credibilidad día a día». Y mencionó que hace apenas una semana, el Presidente Milei anunció el envío del proyecto de Presupuesto 2026. «Lo hizo tras gobernar dos años sin esa ley fundamental, la que permite proyectar la política, hacer medianamente previsible los recursos que se asignarán a las distintas áreas», sostuvo el legislador cordobés.

“En dos años todo fue arbitrario, sin Presupuesto, a la licuación por inflación, los fondos asignados en 2023 a las universidades públicas, a la discapacidad, a las jubilaciones, a la cultura, sólo por citar algunos ejemplos se vieron reducidos de manera brutal”, dijo el candidato de Fuerza Patria sobre la discrecionalidad del Ejecutivo.

Carro se refirió a la última medida del Gobierno, conocida este lunes, que suprimió temporariamente las retenciones a los granos, y a la frase de Milei por cadena nacional. “Es preciso hablar con la verdad, no se le puede mentir descaradamente al pueblo, porque lo peor todavía no pasó”, dijo.

Y agregó que la medida no es otra cosa que “un manotazo de ahogado”, que denota la “desesperación del equipo económico de Milei por hacerse de dólares”.

Derrotas en el Congreso y superávit en duda

El cordobés recordó la tremenda semana que pasó y las tensiones en el mercado cambiario, corridas incluidas, y aseguró que “los otrora amigables mercados ahora desconfían de la sustentabilidad del programa libertario, alentando corridas cambiarias y el desangre de reservas del Central para contener el dólar”.

Y continuó: “Ahora, de manera sorpresiva (o mejor, desesperada) el Gobierno nacional aparece con una medida de esas que tanto criticó: electoral, plan platita para los exportadores”.

Y retomó el argumento oficial en cuanto a objetar el financiamiento de iniciativas aprobadas por amplia mayoría, como universidades, pediatría o discapacidad.

“¿No era que las leyes que aprobamos los legisladores en el Congreso de la Nación –recuerdo, uno de los Poderes del Estado- para garantizar el financiamiento universitario, la emergencia en discapacidad o la emergencia pediátrica, el Gobierno las rechazó porque no aceptaba lo que propusimos para financiarlas? ¿Cómo se financiará esta baja de retenciones para garantizar el tan mentado déficit cero y no ser el propio Gobierno un “degenerado fiscal?”, afirmó el diputado nacional y candidato de Fuerza Patria.

Carro continuó: “¿Alguien en su sano juicio puede confiar en este manotazo de ahogado? Porque suprimir las retenciones, llevándolas a cero, como disposición transitoria para alentar la liquidación inmediata de granos, lo primero que sugiere es que dentro de 40 días se producirá una devaluación de proporciones, quizás –o seguramente- superior a lo que puedan ganar con la quita de los derechos de exportación”-

Y respecto al costo fiscal de la eliminación de los derechos de exportación, Carro sostuvo que “si se estima, como expectativa de máxima, que lo que se podría liquidar es casi 10 mil millones de dólares, con un tipo de cambio mayorista comprador a $1.466, el costo en pesos para el grano estrella, la soja, sería de $3,8 billones millones”.