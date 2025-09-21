Dentro de un marco convulsionado de aumento del precio del dólar, de notificaciones judiciales a despachos de funcionarios muy cercanos a Milei, de reveses en el Poder Legislativo, y de una notoria pérdida de imagen positiva y de aliados políticos, el presidente espera como último y desesperado recurso para llegar a las elecciones de octubre, encontrar ayuda en la voluntad de Donald Trump.

Durante la tercera semana de septiembre del año en curso se generó en el país un estado de alivio tras demostrarse que uno de los mecanismos institucionales más importantes de la democracia, el Poder Legislativo, está en condiciones de contener la avanzada sin fin de quita de derechos adquiridos y de destrucción planificada de los organismos estratégicos nacionales que viene aplicando –y proyecta incrementar- la administración nacional a cargo de Javier Milei. Este alivio pudo llegar en virtud del accionar de las cámaras nacionales de diputados y senadores –que hicieron caer los vetos sobre la emergencia pediátrica, sobre el financiamiento universitario y sobre la distribución automática de los recursos-. Además de lo acontecido en las cámaras al presidente Milei y su administración la semana también le alcanzó otros resultados de pesadilla –provenientes desde el sector financiero, desde el Poder Judicial y desde las encuestadoras-. Así -dentro de un marco convulsionado de aumento del precio del dólar, noticias y notificaciones judiciales que llegan a diversos despachos de funcionarios muy cercanos a Milei, de reveses incesantes en el poder legislativo, y de una notoria pérdida de imagen positiva y de aliados políticos-, el presidente espera ahora, como último y desesperado recurso para llegar a las elecciones de octubre, encontrar ayuda en la voluntad de Donald Trump. Para ello espera poder alcanzar –tras una prometida reunión bilateral en la ONU- el otorgamiento de un nuevo préstamo de 8 mil millones de dólares provenientes desde el Tesoro de los EE.UU. Nadie puede aventurar que podría acontecer en el futuro inmediato de Argentina de encontrarse Milei con una negativa al respecto.

Milei en Córdoba: dos funciones, dos

Como si se hubiera tratado de una gira artística Milei se presentó en nuestra ciudad dos veces en el mismo día –viernes 19- con el fin de apuntalar la campaña de su representante provincial para las próximas elecciones, Gonzalo Roca. Primeramente, vestido con atuendo empresarial clásico, se presentó en la conmemoración del 125° aniversario de la Bolsa de Comercio de Córdoba. Allí, con un talante cansino -casi somnoliento-, insistió con remarcar los “logros” –incomprobables, por decir poco- de su gestión y se comparó, al referirse a su intento de avanzar en una reforma laboral, con el expresidente Fernando de la Rúa -como víctima de una posible maniobra de desestabilización política-. También se ocupó particularmente de atacar al exgobernador Juan Schiaretti –quien puede ganarle a Roca según las encuestas- señalándolo como integrante del “partido del Estado”. Resultó curioso que entre sus alocuciones el presidente –Milei- expusiera, como cita de autoridad, una expresión del humorista Alfredo Casero (“queremos flan”). Pero, por más que intentó explicar el sentido de la cita, no dejó de causar cierto asombro -producto de la incomprensión-. Ya sobre el final de la tarde, esta vez vestido con sus camperas de costumbre, se presentó en el Parque Sarmiento ante una pobre concurrencia, a la cual arengó a votar a su lista reflotando la tónica insultante -que tanto le cuesta abandonar-. Además de cantar –y pedir que canten- “saquen al pingüino del cajón…” atacó directamente a CFK, y defendió –o intento defender- a su hermana Karina: “Ahora los kukas son catadores de corrupción y hablan de audios con chimentos de peluquería y de inteligencia artificial”. Pareciera que nadie le avisó a Milei de las declaraciones judiciales de Cerimedo -confirmando que Spagnuolo le dijo a él lo mismo que está en el contenido de los audios de divulgados, o sea que el 3% de las coimas de Andis iba a la Rosada-. En esta minigira Javier Milei estuvo acompañado por la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y el vocero presidencial Manuel Adorni. Como puede verse -luego de los escándalos de corrupción, de la aplastante derrota electoral en PBA, y de la andanada de reveses en las cámaras- nada ha cambiado en el círculo próximo del Presidente, pareciera ser que –digamos, o sea- “todo marcha de acuerdo al plan”.

Vetos, dólar y causas judiciales

Este menú en tres pasos ha provocado una fuerte indigestión en el gobierno nacional de Milei. Ya la “entrada” –la caída de los vetos sobre emergencia pediátrica y sobre el financiamiento universitario– estuvo pesada en virtud del acompañamiento popular en las calles -multitudinario en grado máximo- que tuvo la sesión. Dicho acompañamiento –manifestado en inmensas cantidades de personas haciéndose presentes en diferentes puntos del país- resultó decisivo a la hora de obtener los resultados pretendidos por la ciudadanía. Como ocurre en toda manifestación en la cual el aparato represivo a cargo de Patricia Bullrich no ejecuta el protocolo de seguridad de su autoría no hubieron más que multitudinarias manifestaciones pacificas –también enérgicas y alegres- que primero esperaron anoticiarse, luego festejaron por el alivio conseguido y finalmente se desconcentraron sin problema alguno.

Con los resultados puestos –el de la elección en PBA y los de las cámaras legislativas- la subida del precio de la divisa estadounidense comenzó a incrementarse de modo alarmante. Al ver que ni Milei, ni sus funcionaros del área económica y política parecen acusar recibo alguno de las implicancias que estos resultados acarrean, en cuanto a la imposibilidad visible de pretender continuar con su plan de implementación de medidas programadas –como reformas previsional y laboral, profundización de recortes en diversas aéreas, y quizás en algunas pretendidas privatizaciones-, el “mercado” salió a hacerse de dólares para esperar las elecciones de octubre –por lo menos-. Pero ante este primer impulso de compra semi compulsiva Milei y Caputo no han tenido mejor idea que empezar a vender los dólares del Tesoro nacional para frenar la suba del precio del billete americano. Esto a su vez encendió nuevas alarmas –aquí y allá- toda vez que, en primer lugar, el FMI es el dueño real de la parte del tesoro que el estado puede vender -unos 15 mil millones– y esto no era lo que estaba planeado; y en segundo lugar porque el ministro de Economía, Luis Caputo, expresó públicamente que estaban dispuestos desde el Gobierno a vender hasta el último dólar. Traducido: “Vamos a gastarnos todos los dólares vendiéndolos baratos”. Digamos, o sea, que no hay garantía de que los dólares para pagar las deudas vayan a estar. Semejante anuncio transmitió una preocupación descomunal a todos los sectores socioeconómicos del país en virtud de un potencial cuadro de situación -de unas arcas vaciadas a cero- que presupondría un dólar no ya sin techo sino, directamente, sin precio. Con este panorama no habrá quienes vayan a tomar -o a renovar- títulos públicos. Las últimas tasas ofrecidas rondaron el 70% y gran parte decidió no renovar; cuando ofrezcan 100% directamente no va a quedar ningún inversor -por aquello de que “cuando la limosna es grande, hasta el santo desconfía”-. En fin Milei emprenderá por estas horas la desesperada búsqueda de algún socorro de parte de Donald Trump. El interrogante mayor en esta aventura es: ¿Qué le ofrecerá Milei a Trump a cambio de los billetes que pueda prestarle? Todas las posibles respuestas son de susto.

Causas y efectos

Las causas judiciales que amenazan con impactar de pleno al gobierno de Milei parecen crecer voluminosamente en los últimos días. La más escandalosa –y políticamente más dañina para Milei y los suyos- es sin duda el Karinagate (la Alta Coimera -del 3%-). En esto la Justicia -aún sin abrir causa- va compilando pruebas y testimonios que se van haciendo públicos en los medios. Así, a los audios de Spagnuolo, se le sumaron los allanamientos a la Suizo Argentina SA, a los empresarios Kovalivker y a los testimonios de los periodistas Mauro Federico y Jorge Rial, al de Fernando Cerimedo –exdirector de La Derecha Diario-, y el de Agustín Rodríguez -un panelista de Fantino-. Todos coinciden en el rol de “Lule” Menem en las coimas de la Andis. Y por todos es sabido que “Lule” es Karina –según palabras de la propia secretaria presidencial-. Claro que también está pendiente el tema del fentanilo contaminado –que causó más de 100 muertes-. En este asunto el apuntado es el ministro de salud, Mario Lugones. No de menor tenor es la “internacional” causa $LIBRA. Esta causa, cuyo transito nacional esta frenado por la (in)acción del fiscal Taiano, sigue su curso -a todo vapor- en tribunales neoyorquinos. Y esta causa -$LIBRA- es la que más prontos y perniciosos efectos judiciales pueden tener para los hermanos Javier y Karina Milei.

Expectativas en el inicio de la semana

Lunes, martes o miércoles. Estos son los próximos días que tendrán en ascuas al conjunto de la sociedad argentina -respecto al comportamiento inmediato que decida adoptar el mercado-. El martes está prevista la reunión entre Trump y Milei –quien estará acompañado por la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, y el vocero, Manuel Adorni. Mientras que Gerardo Werthein, el canciller, los esperará en Nueva York. Si serán pacientes los inversores hasta después de saberse si Milei obtuvo el respaldo en dólares que fue a buscar se sabrá pronto. Si la impaciencia los devora –y les impide esperar el resultado de la reunión bilateral- mañana puede ser un día atravesado por el vértigo financiero. De ser pacientes el miércoles sabremos hasta cuándo y de qué modo –en relación al dólar- están dispuestos a esperar. Milei necesita que al menos lo hagan hasta las elecciones-. En fin pueden ser los próximos unos días de alta tensión financiera -con todo lo traumático que eso representa en nuestro país-.