Nuevo revés para Milei

Con 59 votos a favor y apenas 9 en contra, la Cámara alta le dio otro golpe al Gobierno y ratificó la ley que obliga a distribuir los Aportes del Tesoro Nacional entre las provincias.

El gobierno de Javier Milei sumó este jueves una nueva derrota legislativa. Con 59 votos a favor, 9 en contra y 3 abstenciones, el Senado rechazó el veto del Presidente a la ley que obliga a repartir de manera automática los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) entre las provincias. El golpe llega apenas un día después de que los Diputados lograran insistir con el financiamiento de las universidades nacionales y del Hospital Garrahan.

¿Qué son los ATN?

Los ATN son un fondo creado para asistir a las provincias en situaciones de emergencia. Se nutren del 1% de la coparticipación federal, lo que en el Presupuesto 2026 equivale a más de 569 mil millones de pesos.

El Senado rechazó el veto de Javier Milei al reparto automático de los ATN.

Hasta ahora, su manejo quedó bajo la discrecionalidad de la Casa Rosada, que históricamente los usó como herramienta política para premiar aliados y castigar opositores. Milei decidió vetar la ley impulsada por los 23 gobernadores y el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con el argumento de que afectaría el “déficit cero”.

La grieta federal

El debate en la Cámara alta mostró la grieta entre la necesidad de las provincias y el ajuste del gobierno ultraderechista. Desde Catamarca, Guillermo Andrada (UxP) acusó al Ejecutivo de “usar los ATN como salvavidas para maquillar las cuentas”.

Por otra parte, el jujeño de La Libertad Avanza (LLA), Ezequiel Atauche defendió el veto ironizando: “Si hay una emergencia, ¿qué van a hacer los gobernadores? ¿Una vaquita en un asado?”.

El resultado anticipa un escenario adverso para Milei en Diputados. La bronca de los gobernadores atraviesa a todo el arco político tras meses de recortes y promesas incumplidas. En apenas dos días, el Presidente encadenó tres derrotas en el Congreso y quedó más aislado frente a un mapa político que ya no se deja disciplinar con el látigo de la caja.

Las perlitas de la sesión

Luis Juez sorprendió al votar a favor del gobierno y en contra de la ley de ATN, pese a los agravios públicos de Daniel Parísini, conocido como el Gordo Dan, quien había atacado a su hija y nunca se disculpó.

El gesto del senador cordobés mostró que, en el Senado, los cálculos políticos a veces pesan más que los desencuentros personales.

También hubo abstenciones que no pasaron desapercibidas. Los senadores que responden al gobernador mendocino —Mariana Juri y Rodolfo Suárez--, junto al entrerriano Alfredo De Angeli, decidieron correrse de la votación.

Sus gobernadores, Alfredo Cornejo (Mendoza) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos), ya sellaron acuerdos electorales con La Libertad Avanza (LLA) de cara a los comicios de octubre. Un silencio calculado que mostró hasta dónde llega el entramado político entre Milei y los mandatarios provinciales aliados.