En una jornada de tensión para el plan económico del gobierno de Javier Milei, acciones, ADRs y bonos volvieron este miércoles a la senda negativa, con pérdidas de hasta 5%; mientras que el Riesgo País superó los 1200 puntos básicos.

El S&P Merval cayó 0,27% hasta los 1.783.519,80 puntos. De este modo, volvió a la racha negativa luego de registrar este martes una recuperación parcial en medio de la inestabilidad.

En un panel líder con altibajos, destacaron las bajas de Transportadora Gas del Norte (-5,55%), Transener (-3,65%) y Metrogas (-2,29%).

En Nueva York, los ADRs de empresas argentinas registraron mayoría negativa. Las máximas pérdidas fueron de Central Puerto (-2,90%), Edenor (-2,85%) y Tenaris (-2,54%).

En los títulos públicos, el AL30 cayó 1,74% y el AL35 perdió 2,65%.

En tanto, el Riesgo País subió 8% hasta 1.231 puntos básicos, según JP Morgan, y alcanzó el mayor nivel en el último año.

Fuente: NA