De forma espontánea, tras el rechazo de Diputados a los vetos presidenciales a las leyes de Emergencia Pediátrica y Financiamiento Universitario, una multitud se congregó en la puerta del domicilio porteño de San José 1111, en el que la expresidenta Cristina Fernández cumple la prisión domiciliaria por la condena en la Causa Vialidad.

En ese marco, la dirigenta peronista salió al balcón y mantuvo un sostenido intercambio con sus seguidores y seguidoras.

Acto seguido, publicó un mensaje en sus redes sociales en el que celebró la decisión de la Cámara Baja: «Hoy, la Cámara de Diputados de la Nación rechazó los vetos de Javier Milei contra las leyes de Emergencia en Pediatría y de Financiamiento Universitario. En San José 1111, el pueblo no cambia de ideas… sigue las banderas de Evita y Perón… Defiende la salud de los niños y la Universidad Pública«.