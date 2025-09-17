Pasadas las 17 de este miércoles, la Cámara de Diputados ratificó las leyes que había vetado el presidente Javier Milei. Ambos proyectos pasan al Senado, donde se necesitan dos tercios de los votos para alcanzar plena vigencia.
Pasadas las 17 de este miércoles, la Cámara de Diputados ratificó las leyes de Emergencia Pediátrica y Financiamiento Universitario que habían sido aprobadas por ambas cámaras del Congreso y posteriormente vetadas por el presidente Javier Milei.
A continuación, ambos proyectos pasan al Senado, donde se necesitarán dos tercios de los votos para que tengan plena vigencia.
La votación fue el corolario de más de tres horas de debate legislativo sobre ambos temas, en medio de multitudinarias movilizaciones desarrolladas en todas las plazas del país, en el marco de una Marcha Federal convocada por la comunidad universitaria, el personal del Hospital Garrahan, entre otros sectores afectados por el ajuste.
La Emergencia Pediátrica logró 181 votos a favor y 60 en contra, con una abstención; mientras que el Financiamiento Universitario cosechó 174 votos positivos, 67 negativos y dos abstenciones.
El rechazo de los vetos presidenciales se construyó a partir de una confluencia entre diputados marcadamente opositores a la gestión de Javier Milei y radicales, ex libertarios y algunos macristas.
Solo respaldaron la postura del Gobierno el grueso de los legisladores del PRO, los libertarios y algunos de los diputados de Liga del Interior.
La bancada macrista exhibió divisiones, ya que nueve diputados estuvieron a favor de la ley de Garrahan, 21 lo hicieron en contra, uno se abstuvo y hubo cuatro ausentes.
Los diputados del PRO que lo hicieron a favor fueron Avaro González, Héctor Baldassi, Silvia Lospenatto, Sofía Brambilla, María Eugenia Vidal, Gabriela Besana, Emmanuel Bianchetti, José Núñez y Ana Clara Romero, y se abstuvo Karina Bachey.
El PRO también se dividió en la votación sobre universidades porque en contra del rechazo al veto votaron los legisladores Brambilla, Lospennato, González, Baldassi, Romero y Germana Figueroa Casas, mientras que María Eugenia Vidal se abstuvo.
Uno de los datos de la votación fue que los diputados radicales Lisandro Nieri y Pamela Verasay, que responden al gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, votaron en contra del veto en la ley de universidades y la misma postura asumió el misionero de Liga del Interior Martín Arjol.
El bloque de la Liga del Interior, que forma parte del interbloque de LLA, también votó dividido en el caso del Garrahan ya que el correntino José Tournier acompañó a la oposición
La mayoría de los votos fueron aportados por los convocantes de la sesión, que fueron Unión por la Patria (UxP), Democracia para Siempre, la Coalición Cívica y Encuentro Federal.
En ese sentido, UxP aportó el voto 96 de sus 98 legisladores, Democracia para Siempre 11 de sus 12 legisladores, Encuentro Federal 14 de sus 15 legisladores y la Coalición Cívica 6.
También votaron junto con los opositores en el rechazo de los dos vetos los cuatro diputados de Coherencia: Carlos D’Alessandro, Lourdes Arrieta, Marcela Pagano y Gerardo González.
Los diputados del MID, Oscar Zago y Eduardo Falcone, también se desmarcaron del oficialismo y nuevamente votaron en contra del Gobierno.
Acompañaron las dos votaciones los dos diputados de Producción y Trabajo, tres de Independencia (que responde al gobernador tucumano, Osvaldo Jaldo; ocho de Innovación Federal y la izquierda, que sumó cuatro de sus cinco legisladores.
En la votación del Garrahan, la UCR aportó 11 de sus 14 legisladores, ya que estuvieron ausentes Nieri, Verasay y Gerardo Cipolini, que responde al gobernador de Chaco, Leandro Zdero, mientras que en la de universidades votaron a favor de la ley 13 de sus 14 miembros.
El bloque Por Santa Cruz se dividió ya que Manuel Garrido votó por el rechazo del veto en el caso del Garrahan y a favor de la decisión presidencial en el veto del financiamiento de universidades; en tanto su compañero del bloque Facundo Prades se pronunció junto con la oposición a favor de las dos leyes.
Por su parte, otra aliada del Gobierno como Paula Omodeo votó en contra del veto en el caso del Garrahan y a favor del Gobierno en Universidades.
