En memoria de las y los estudiantes secuestrados, asesinados y desaparecidos por la última dictadura cívico militar, en el operativo represivo que pasó a la historia como «La Noche de los Lápices«, una multitud de jóvenes estudiantes de toda la provincia y organizaciones sociales y de Derechos Humanos se movilizó este martes por el centro de Córdoba.

La manifestación, cuyo lema es «Con la memoria de los lápices, un pueblo por la educación«, partió pasadas las 18 desde la esquina de Colón y Cañada y concluyó en la Plaza de la Intendencia, con la lectura de un documento único y la actuación de diversos números artísticos.

A lo largo de la manifestación, el clima de la marcha conjugó un encendido reclamo contra las medidas de ajuste con el emotivo recuerdo de los estudiantes secuestrados en «La Noche de los Lápices» y la festiva celebración de la participación juvenil en la calle; de la mano de creativos carteles, bailes, cánticos, banderas y bengalas.

La actividad fue convocada por la Unión de Estudiantes Secundarios (UES), la Federación Estudiantes Secundarios (FES), la Comunidad de Estudiantes Secundarios (CES), organismos de Derechos Humanos y organizaciones juveniles, culturales, sociales y políticas nucleadas en la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Córdoba.

«Prontos al 50° aniversario del golpe de estado cívico-militar, los y las estudiantes se movilizan una vez más en defensa de la educación y del legado de Memoria, Verdad y Justicia», expresaba la convocatoria.

Entre el 16 de septiembre de 1976 y días sucesivos, un grupo de jóvenes militantes fueron secuestrados en la ciudad de La Plata por miembros de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, en el marco de la acción represiva de la dictadura cívico militar que había iniciado formalmente el 24 de marzo. La fecha quedó grabada en la memoria colectiva como “La noche de los lápices”.

La mayoría de los jóvenes tenía militancia política en la Unión de Estudiantes Secundarios, agrupación estudiantil encuadrada en el peronismo de izquierda, y en la Juventud Guevarista, rama juvenil del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT). Algunos de ellos habían participado, durante la primavera de 1975, en las movilizaciones que reclamaron y obtuvieron el Boleto Estudiantil Secundario.

«Nos detuvieron por ser militantes de la UES, nunca me preguntaron por el boleto escolar», supo decir Emilce Moler, una de las sobrevivientes de La Noche de los Lápices, que subrayó que el 16 de septiembre es «una fecha para conmemorar a los cientos de chicos que fueron desaparecidos, torturados o que sufrieron cárcel o exilio; violaciones de los derechos por ilusiones propias de su edad».

De aquellos estudiantes secuestrados, continúan desaparecidos Claudia Falcone (16 años), Francisco López Muntaner (16 años), María Clara Ciocchini (18 años), Horacio Ungaro (17 años), Daniel Racero (18 años) y Claudio de Acha (18 años); mientras que sobrevivieron Gustavo Calotti, Emilce Moler, Patricia Miranda y Pablo Díaz.

En conmemoración de ese día, a partir del 2014 mediante la Ley 27.002, cada 16 de septiembre se celebra el Día Nacional de la Juventud.