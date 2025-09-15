Tras la autorización brindada por el Juzgado Federal número 3, las tareas se desarrollarán en el marco de la investigación impulsada por familiares de personas desaparecidas durante la última dictadura.

El Juzgado diligenció que se garanticen las medidas necesarias «a los fines de garantizar la logística y coordinación para que se lleven a cabo las tareas». Foto: gentileza

Este martes inician las tareas de prospección y excavación en el predio del ex centro clandestino de detención, torturas y exterminio y actual Espacio para la Memoria La Perla, a la vera de la ruta 20, en el marco de la causa «Enterramientos clandestinos«, que fue impulsada en abril por familiares de personas desaparecidas durante la última dictadura.

Las tareas serán llevadas adelante por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), que fue autorizado por el Juzgado Federal Número 3, a través de una resolución formalizada el 11 de septiembre pasado, que también fijó una audiencia con el EAAF para este miércoles, junto a las partes querellantes y el Ministerio Público Fiscal (MPF).

El Juzgado también diligenció que se garanticen las medidas necesarias «a los fines de garantizar la logística y coordinación para que se lleven a cabo las tareas».

La presentación de los familiares cuenta con el patrocinio legal del abogado Ramiro Fresneda.