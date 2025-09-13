El estrecho vínculo de Macri y Kovalivker mete al líder del PRO en el escándalo de los medicamentos

Se viralizó una foto de Macri jugando al paddle con Jonathan Kovalivker. El vínculo prueba cercanía del expresidente con el empresario de las coimas de ANDIS.

El expresidente Mauricio Macri vuelve a ubicarse en el centro de un complejo entramado de supuestas irregularidades, esta vez vinculado a La Libertad Avanza (LLA) y a un millonario negocio de medicamentos. La figura clave en esta conexión es su amigo Jonathan Kovalivker, empresario que huyó de Nordelta para no entregar su celular y que, según la investigación, fue quien lo acercó al partido libertario para manejar la fiscalización del balotaje de 2023.

Una foto que se viralizó en las últimas horas confirma la estrecha y relajada relación entre ambos. El día de nervios del cierre de listas de 2023, Mauricio Macri fue encontrado jugando al paddle en el World Paddle Center de Nordelta con sus amigos Lisandro Borges, CEO de ese barrio cerrado y Jonathan Kovalivker, dueño de la droguería Suizo Argentina, según lo que había informado Werner Pertot en Página 12. Este dato, que ya había sido revelado por el periodista, cobra relevancia por el momento en que fue tomada: el día de cierre de listas.

Hablando de negocios, apareció Macri

Según supo Noticias Argentinas, esta cercanía personal es la que, según la investigación, le habría permitido a Macri posicionar a Kovalivker en un rol de confianza dentro de la campaña de La Libertad Avanza para la fiscalización del balotaje.

A partir de esa instancia, se habría tejido un esquema junto a la familia Menem para la compra de medicamentos, denunciado públicamente por el ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo. Los vínculos entre Macri y los Kovalivker no serían nuevos, sino que datarían de la época de la gestión del expresidente en la Ciudad de Buenos Aires, donde ya habrían actuado como socios en negocios relacionados con la salud.

Fuente: NA