La nueva Marcha Federal en Defensa de la Educación ya tiene fecha: será el miércoles 17 de septiembre

La confirmación vino de parte del Consejo Interuniversitario Nacional y, como se había adelantado, la movilización coincidirá con el tratamiento en el Congreso de la Nación del veto del presidente Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario.

La realización de una nueva Marcha Federal en Defensa de la Educación se confirmó tras conocerse el veto a la Ley de Financiamiento universitario (lo hizo junto a la Ley de Emergencia Pediátrica). Solo restaba precisar la fecha, y este viernes, tras conocerse el pedido formal de la oposición en Diputados para sesionar el miércoles 17, la movilización se llevará a cabo en esa fecha, coincidiendo con el debate en el recinto del Congreso Nacional.

La convocatoria de las casas de altos estudios de todo el país, la acompañan los sindicatos docentes y de investigadores; las organizaciones gremiales que nuclean a los trabajadores y trabajadoras no docentes; y los centros y federaciones estudiantiles. Se rechaza el ajuste sobre los salarios y el desfinanciamiento que viene aplicando el Gobierno nacional desde su asunción en diciembre de 2023.

Como en el resto del país, en Córdoba este viernes se cumplió una jornada de paro, como parte del plan de lucha aprobado en respuesta al veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario. En Córdoba, la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Córdoba (Adiuc)

Sesión el miércoles en la Cámara de Diputados

La oposicion en la Cámara baja formalizó un pedido de sesión para el miércoles 17, en busca de rechazar los vetos del presidente Javier Milei.

El debate iniciará a las 13, y tendrá por fin discutir un amplio temario en el que se encuentran los vetos presidenciales a la Ley de Financiamiento Universitario y de Emergencia en Pediatría (Hospital Garrahan).

Además de estos dos temas centrales, las bancadas nucleadas en el peronismo (Unión por la Patria), Encuentro Federal, radicales disidentes y socialistas, buscarán citar para prestar informes a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y al ministro de Salud, Mario Lugones, por el presunto cobro de sobornos en la Andis.

Por otro lado, buscarán emplazar a las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones Poderes y Reglamento el proyecto con media sanción del Senado que modifica el régimen legal de los decretos de necesidad y urgencia, de delegación legislativa y de promulgación parcial de leyes.

Los hostigamientos no cesan

Las presiones y hostigamientos hacia las universidades continúan. Este viernes se conoció que el Ministerio de Capital Humano denunciará a las autoridades de la Universidad de Buenos Aires (UBA) por incumplimiento de los deberes de funcionario público. Según trascendió, desde la cartera de Sandra Pettovello, es porque se impidió al alumnado «acceder al sitio oficial» de esa casa de altos estudios con intención de “bloquear ese acceso por una página con contenido de carácter político partidario”.

Acusan a las autoridades de la UBA de impulsar protestas contra el reciente veto del presidente Milei a la Ley de Financiamiento Universitario, norma que habpia sido aprobada por el Congreso de la Nación. El Gobierno cuestiona que las universidades públicas se defiendan, que se manifiesten contra el ataque del que son objeto.

Fuente: con información de NA