La decisión se da luego de la declaración del consultor exasesor presidencial Fernando Cerimedo, quien contó detalles sobre las presuntas coimas de funcionarios públicos. La orden alcanza también a Diego Spagnuolo.

Ante el representante del Ministerio Público Fiscal en Comodoro Py, Cerimedo confirmó que el ex director de la Andis, Diego Spagnuolo, le había “hablado de hechos de corrupción” y le hizo mención “a coimas”. Foto: gentileza.

Luego de la declaración del consultor exasesor presidencial Fernando Cerimedo, que contó detalles sobre las presuntas coimas a funcionarios públicos en la Agencia Nacional de Discapacidad, la Justicia ordenó el congelamiento de las cajas de seguridad de todos los familiares de la Droguería Suizo Argentina.

Según trascendió, la orden alcanza también al desplazado titular de la Andis, Diego Spagnuolo, que fue quien destapó la olla del escándalo de corrupción a través de audios filtrados, del exfuncionario del organismo Matías Garbellini y de allegados.

El consultor y asesor de La Libertad Avanza, Fernando Cerimedo, declaró este jueves por la noche ante el fiscal Franco Picardi en el marco de la causa que investiga la presunta red de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).

La declaración de Cerimedo es clave en la investigación que busca determinar si existió un circuito de sobornos que involucra a la Andis, bajo la dirección de Diego Spagnuolo, y a la droguería Suizo Argentina SA de la familia Kovalivker.

El testimonio de Cerimedo refuerza la credibilidad de las denuncias sobre la corrupción, aunque el consultor negó rotundamente haber grabado a Spagnuolo o haber filtrado los audios que desataron el escándalo.