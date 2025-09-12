La causa por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad en compras a la Droguería Suizo Argentina, sumó nuevos episodios este viernes. El fiscal Franco Picardi ordenó allanamientos simultáneos en distintos barrios privados bonaerenses.

La causa por presuntas coimas vinculadas a la provisión de medicamentos a la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) sumó en las últimas horas nuevos capítulos.

Con el secreto de sumario prorrogado hasta el 19 de septiembre, el fiscal federal Franco Picardi dispuso este viernes una serie de allanamientos simultáneos en distintos barrios privados, donde residen los hermanos Emmanuel y Jonathan Kovalivker -propietarios de la Droguería Suizo Argentina- y el exfuncionario Diego Spagnuolo.

En esos procedimientos, además, se solicitó información sobre ingresos y egresos de los countries desde principios de este año, así como datos de una caja de seguridad vinculada a un exdirector de la Agencia, en la que se hallaron 80.000 dólares. La fiscalía entiende que el flujo de dinero es clave para reconstruir la presunta ruta de sobornos que habría beneficiado a funcionarios nacionales en acuerdo con la empresa proveedora de medicamentos.

Renuncia de letrados y denuncia contra funcionario de la droguería

En paralelo, la investigación sufrió un cimbronazo con la renuncia de los abogados defensores de Spagnuolo, Juan Aráoz De Lamadrid e Ignacio Rama Schultze, quienes se apartaron de la representación alegando motivos personales.

Otro punto de tensión se produjo a partir de la denuncia presentada por el juez Sebastián Casanello contra el jefe de sistemas de la Droguería Suizo Argentina, acusado de resistencia a la autoridad, encubrimiento y falso testimonio.

En ese contexto, durante la noche del jueves declaró como testigo el consultor Fernando Cerimedo, quien amplió detalles sobre conversaciones previas que habría mantenido con Spagnuolo en las que se mencionaban pagos indebidos y hechos de corrupción.