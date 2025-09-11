El candidato a diputado por Fuerza Patria en Córdoba rechazó la decisión presidencial de vetar la Ley de Financiamiento Universitario y llamó a marchar

El candidato a diputada por Fuerza Patria en Córdoba, Pablo Carro, manifestó su rechazo a la decisión del presidente Javier Milei de vetar la Ley de Financiamiento Universitario.

El actual diputado, que responde a Cristina Fernández de Kirchner, dijo: “Hay veto, hay marcha”.

“Milei insiste con destruir las universidades públicas. El Congreso y toda la sociedad argentina vamos a insistir con ponerlas en el lugar que se merecen, ese que nos llena de orgullo”, continuó.

El referente kirchnerista convocó a marchar en defensa de la educación pública, gratuita y de calidad: “Todas y todos a la calle, a pelear por la universidad pública”, cerró.