Tal como había anticipado y hecho con la Ley de Financiamiento Universitario y la Ley Emergencia Pediátrica, ahora le tocó el turno a la norma de distribución de Aportes del Tesoro Nacional a las provincias, aprobada por el Congreso. Durante la tarde, el Gobierno había inaugurado la «Mesa Política Federal», con los gobernadores aliados Alfredo Cornejo (Mendoza), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Leandro Zdero (Chaco).

A pesar del amplio respaldo legislativo, y como ocurrió este miércoles con la Ley de Financiamiento Universitario y la Ley Emergencia Pediátrica, el presidente Javier Milei vetó este jueves la ley que establecía la distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) a las provincias. La norma había sido aprobada por el Congreso con el impulso de la oposición, pero fue rechazada por la Casa Rosada, que justifica que su aplicación comprometería el equilibrio fiscal.

Con la firma del decreto, el Ejecutivo bloqueó formalmente la iniciativa y envió el texto al Senado, que ahora podrá intentar revertir la decisión mediante una nueva votación. El veto vuelve a encender las tensiones entre el Gobierno y las provincias, en un contexto donde los reclamos por el reparto de recursos se hacen cada vez más frecuentes.

La ley había sido sancionada el 20 de agosto por la Cámara de Diputados y establecía que los ATN debían distribuirse de acuerdo a la ley de coparticipación federal.

Lo curioso es que la medida llega en medio de un supuesto intento de acercamiento por parte del oficialismo, que busca retomar el diálogo con los gobernadores tras el revés electoral sufrido el pasado domingo en la provincia de Buenos Aires.

De hecho, este jueves durante la tarde, tuvo lugar la primera reunión de la «Mesa Política Federal», en la que participaron el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; el ministro del Interior, Lisandro Catalán; y el ministro de Economía, Luis Caputo. En representación de las provincias, asistieron los gobernadores Alfredo Cornejo (Mendoza), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Leandro Zdero (Chaco).

Los «fundamentos» del veto

Según el decreto, el Poder Ejecutivo indicó que «la naturaleza de los Fondos de Aportes del Tesoro Nacional difiere sustancialmente de la masa coparticipable de distribución automática prevista en los artículos 3° y 4° de la Ley Nº 23.548, en tanto constituye un instrumento extraordinario y de aplicación discrecional por parte del Poder Ejecutivo Nacional, en su carácter de administrador general del país conforme el artículo 99, inciso 1 de la Constitución».

En ese sentido, remarca que para el Gobierno, esos aportes «consisten en un fondo complementario del régimen automático de coparticipación, destinado a preservar el equilibrio federal frente a contingencias excepcionales».

«La existencia de este Fondo resulta imprescindible, ya que dota al Estado nacional de una herramienta que complementa el régimen automático de coparticipación y permite dar respuesta a situaciones extraordinarias que no pueden ser previstas y atendidas a partir de un sistema de reparto rígido y automático», precisa el texto.

Y detalla que «a lo largo de su vigencia, los Fondos de Aportes del Tesoro Nacional se han constituido en un instrumento de asistencia inmediata frente a contingencias críticas, como fue la emergencia sanitaria generada por la pandemia de Covid-19, circunstancia en la que se dispusieron transferencias de Aportes del Tesoro Nacional para asistir a las provincias en la atención de gastos extraordinarios vinculados al sistema de salud y a la caída de la recaudación propia».

«Asimismo, en diversas oportunidades durante los años 2024 y 2025, este instrumento fue utilizado para mitigar los efectos de emergencias hídricas, económicas, climáticas y alimentarias que afectaron gravemente a distintas jurisdicciones», remarca.