Guerra de droguerías y voracidad libertaria

“Crónica de una explosión anunciada”. La definición salió de uno de los conocedores del mundo de las droguerías. En ese universo descreen que la “explosión” de los audios de Diego Spagnuolo provenga sólo de las internas de La Libertad Avanza (LLA): están convencidos de que la clave está en la venganza de las droguerías que fueron aplastadas por la Suizo Argentina y su aceitada maquinaria. En especial, fueron borradas del mapa las pequeñafriendly Zdero, que pasó de comprarle a la Suizo alrededor de 21 millones de pesos en 2023, a 433 millones en octubre de 2024 y 448 millones el 13 de agosto de 2025