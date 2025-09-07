Los primeros datos oficiales habblan de un contundente triunfo del peronismo y aliados en el principal distrito electoral del país que, una vez más, le dio la espalda a Javier Milei y sus aliados del PRO.

El peronismo y aliados con la marca Fuerza Patria se impusieron en las elecciones legislativas bonaerenses por un contundente 46.95 por ciento de los votos y sepultó las expectativas del gobierno de Javier Milei de quebrar la tendencia negativa hacia la Libertad Avanza que se registra en el principal distrito electoral de la Argentina desde 2023, ya que – con el 33,85 por ciento escrutado- esa fuerza de ultraderecha aliada con el PRO de Mauricio Macri obtenía el 33.85 por ciento de los votos.

Así se desprende de los resultados oficiales que se difundieron pasadas las 21 en el Centro de Cómputos del Correo Central ubicado en Esteban Echeverría con el 82,22 por ciento de votos escrutados, lo que convierte el resultado en irreversible.

El nivel de participación a estos comicios, que por primera vez se realizaron desdoblados de las legislativas nacionales, fue del 63,25 por ciento, algo por debajo de los valores históricos, pero bastante por arriba de las expectativas generadas a partir del comportamiento que venía registrándose en las elecciones de medio término de otras provincias.

Con estos porcentajes, el gobernador Axel Kicillof se anota varios triunfos: además de la conformación de una legislatura más amigable para sus próximos dos años de gestión, salió airoso de una prueba de fuego: la estrategia electoral del desdoblamiento electoral que debió pelear al interior de su propia fuerza política rompió una tendencia histórica de derrotas del PJ en elecciones de medio término desde 2005 en adelante.

Y por encima de ambos logros: Imponer su modelo de gestión frente a la motosierra y sus aliados amarillos, que acumulan una deuda con la Provincia de 12,1 billones de pesos.