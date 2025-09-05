1816, la más consultada del mercado, avisa que todo empeora post elecciones

Para la consultora estrella, la crisis es Milei

Aseguran que incluso antes del coima-gate y cuando las encuestas le daban bien al Gobierno, «los títulos argentinos también mostraban debilidad». «Post comicios veremos modificaciones en la política cambiaria y monetaria», precisaron.

La crisis de la economía doméstica, la de todos los días, sumó otro foco de incendio: la macro empezó a desbandarse y la consultora más renombrada de la City le encontró una razón. 1816, la firma de los ex Banco Mariva, Adrián Rozanski y Mariano Skladnik consignó que las tensiones actuales con el dólar, los bonos y el Riesgo País poco tienen que ver con lo electoral y están directamente relacionadas con la política del gobierno de Javier Milei. Una especie de riesgo «M». Además, la consultora advirtió que cualquiera sea el resultado de las elecciones del 7 de septiembre y el 26 de octubre, habrá «un cambio de política cambiaria y monetaria». En síntesis, adiós al intento de flotación