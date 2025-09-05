La breve filmación es de junio del año pasado. Poco tiempo después se estima que se grabaron los audios en los que el entonces titular de la Andis habla del pago de coimas

Mientras se propaga el escándalo por supuestas coimas en discapacidad, de repente apareció en las redes sociales un sugestivo video que muestra a la vicepresidenta Victoria Villarruel y al exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, cenando juntos. El encuentro data del mismo tiempo en que fueron grabados los audios que dan cuenta posibles coimas entre funcionarios nacionales y un laboratorio privado.

Los registros de fuente del video determinan que fue grabado el 27 de junio del año pasado alrededor de las 21. La imagen muestra a ambos exponentes del oficialismo cenando en un restaurante de la localidad bonaerense de Pilar, cercano al domicilio de Sapagnuolo.

Se los ve sentados frente a frente, distendidos y manteniendo un diálogo amigable. Habrían sido grabados por otra comensal, que al reconocer a Villarruel envió la filmación a una amiga preguntándole si el hombre con el que la abogada negacionista compartía la mesa sería “su nuevo novio”.

Las imágenes fueron difundidas en las últimas horas, en medio de los ingentes esfuerzos del gobierno nacional por identificar, confirmar y exponer públicamente al “enemigo interno” de lo que ellos mismos califican como “una operación ilegal” de espionaje en connivencia con la oposición.

Apenas el video fue subido a las redes sociales, el fandom mileísta y el ejército de trolls que opera de manera particular y también en despachos oficiales se encargó de replicarlo. Lanzaron la interpretación de que Villarruel y Spagnuolo estaban en sugestiva órbita durante los días en que también se grababan los audios en los que el entonces titular de la ANDIS aseguraba que Karina Milei y Lule Menem cobraban un porcentaje por los medicamentos que el Estado adquiría para personas con discapacidad.