Junto a la secretaria General de la Presidencia, es mencionado el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo «Lule» Menem. Mensajes de WhatsApp del interventor Marcelo Petroni lo muestran arrogándose la representación de la hermana del Presidente.
Los escándalos no cesan y dejan al desnudo el supuesto entramado de corrupción enquistado en el máximo nivel del Estado. Una serie de chats de WhatsApp extraídos del celular de Marcelo Petroni, el interventor de la obra social de peones rurales (Osprera), revelan la presunta participación directa del círculo íntimo del presidente Javier Milei, incluyendo a su hermana Karina y a su principal asesor, Eduardo «Lule» Menem, en el manejo de la millonaria caja sindical.
Según información a la que accedió la Agencia Noticias Argentinas, en base a una investigación del diario Página/12 y a documentos de la causa que tramita el fiscal Guillermo Marijuán, uno de los mensajes más comprometedores fue enviado por Petroni a un contacto agendado como «Santiago Comadira. Prensa». Allí, el interventor se atribuye la representación del poder y escribe: “Nosotros somos Lule y Karina”.
Los diálogos, que forman parte del expediente judicial, exponen una coordinación constante con la familia Menem. En un mensaje a una colaboradora, Petroni afirma de manera contundente:
«Nadie más que los Menem esta impulsando la intervención de uatre. Me consta»2. En otro chat, le da una orden a Sergio Aguirre, socio de Martín Menem en otra empresa investigada, HTech: «avísale a Lule» y «Eso lo tiene que saber Martin y Lule».
La trama de poder se extiende a reuniones de alto nivel. Los mensajes recuperados muestran a Petroni coordinando encuentros con el secretario de Trabajo, Julio Cordero, y el ministro de Salud, Mario Lugones, para luego reportar que iría “después con Martin Menem en Casa Rosada”.
Estos diálogos son prueba clave en la investigación por los contratos millonarios firmados durante la intervención de Osprera, principalmente con la droguería Suizo Argentina. La hipótesis de la fiscalía es que se montó un «plan para quedarse con el control de la Uatre», el sindicato rural, utilizando para ello los lazos familiares y políticos en el corazón del poder libertario.
También droguería Suizo Argentina
Osprera, la obra social de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre), quedó en la mira de la Justicia por una investigación que se abrió por pagos millonarios en la compra de medicamentos a la Droguería Suizo Argentina.
Se trata de la misma empresa que está envuelta en el escándalo de las supuestas coimas en medicamentos que adquiría la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), destapado la semana pasada tras la difusión de audios que corresponderían a su ex titular Diego Spagnuolo.
