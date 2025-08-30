Junto a la secretaria General de la Presidencia, es mencionado el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo «Lule» Menem. Mensajes de WhatsApp del interventor Marcelo Petroni lo muestran arrogándose la representación de la hermana del Presidente.

Los escándalos no cesan y dejan al desnudo el supuesto entramado de corrupción enquistado en el máximo nivel del Estado. Una serie de chats de WhatsApp extraídos del celular de Marcelo Petroni, el interventor de la obra social de peones rurales (Osprera), revelan la presunta participación directa del círculo íntimo del presidente Javier Milei, incluyendo a su hermana Karina y a su principal asesor, Eduardo «Lule» Menem, en el manejo de la millonaria caja sindical.

Según información a la que accedió la Agencia Noticias Argentinas, en base a una investigación del diario Página/12 y a documentos de la causa que tramita el fiscal Guillermo Marijuán, uno de los mensajes más comprometedores fue enviado por Petroni a un contacto agendado como «Santiago Comadira. Prensa». Allí, el interventor se atribuye la representación del poder y escribe: “Nosotros somos Lule y Karina”.

Los diálogos, que forman parte del expediente judicial, exponen una coordinación constante con la familia Menem. En un mensaje a una colaboradora, Petroni afirma de manera contundente:

«Nadie más que los Menem esta impulsando la intervención de uatre. Me consta»2. En otro chat, le da una orden a Sergio Aguirre, socio de Martín Menem en otra empresa investigada, HTech: «avísale a Lule» y «Eso lo tiene que saber Martin y Lule».