La investigación que dirigen el juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi tuvo novedades al cierre de la semana.

La causa por presuntas coimas en torno a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) tuvo movimiento este viernes con allanamientos, entrega de celulares y la publicación de nuevos audios filtrados.

La investigación, que podría escalar hasta el corazón del poder libertario —en una serie de nudos que llegan desde el extitular de ANDIS, Diego Spagnuolo, hasta la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei—, está a cargo del juez federal Sebastián Casanello y del fiscal Franco Picardi.

Las órdenes que se impartieron desde Comodoro Py este viernes fueron los allanamientos a la sede de ANDIS y a la droguería Suizo Argentina, cuyos dueños están privados de salir del país y debieron entregar sus celulares para ser peritados.

Durante la tarde del viernes subió las escalinatas de tribunales Eduardo Kovalivker, dueño de la droguería que se encuentra en el ojo de la tormenta. De esta manera, la Justicia tiene los aparatos del cabeza de familia y de sus dos hijos, Jhonatan y Emmanuel.

El diario La Nación informó que el celular del hijo mayor, Jhonatan, no pudo ser desbloqueado por la empresa israelí Cellebrite, que tiene a su cargo el programa que utiliza la Justicia.

Por otra parte, uno de los dos celulares que entregó Spagnuolo fue desbloqueado días atrás y se descubrió que todas las conversaciones con Karina Milei estaban eliminadas. Resta saber si las fuerzas de seguridad podrán recuperar el material.

La figura de la secretaria general de la Presidencia y hermana del jefe de Estado saltó este viernes a la discusión pública después de la difusión de audios filtrados que se publicaron en el canal de streaming Carnaval, el mismo que dio a conocer las grabaciones de Spagnuolo.

La novedad sólo tuvo relieve público porque es la primera vez que se dan a conocer audios de Karina Milei. Sin embargo, en las grabaciones la principal armadora política de La Libertad Avanza apenas decía frases breves.

“No vamos a entrar en la pelea; nosotros tenemos que estar unidos”, afirma la funcionaria en uno de los audios. En otro afirmó: “Porque yo entro a las 8 de la mañana y me voy a las 11 de la noche de la Casa Rosada”.