Los abogados de Federico Giuliani cuestionaron la decisión del fiscal Ernesto de Aragón y señalaron que «la protesta social es un derecho constitucional». Además indicaron que el dirigente gremial detenido durante una movilización tiene una lesión en el codo, producto «de la violencia policial».

La Justicia dispuso que el dirigente gremial Federico Giuliani permanecerá detenido. Durante el mediodía de este viernes, el titular de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) fue trasladado desde el Hospital Misericordia hasta Tribunales II donde sindicatos y organizaciones sociales esperaban su liberación, pero el fiscal Ernesto de Aragón decidió que la semana próxima le tomara indagatoria para determinar su situación procesal.

En las puertas del edificio, uno de los abogados de Giuliani, Eugenio Biafore, manifestó que «la libertad es lo que corresponde» y su colega Claudio Orosz señaló que las medidas del fiscal «demuestra la saña». En la misma línea, Orosz expresó que «estaba internado porque por la violencia policial prácticamente le quebraron un brazo».

El gremialista fue detenido junto a otras 14 personas, en medio de un reclamo por alimentos en las puertas de la secretaría de Políticas Sociales y Desarrollo Humano de la Municipalidad.

En medio de los manifestantes de ATE, que se reunieron para exigir la inmediata liberación, Biafore indicó a El Doce que «se insiste con la imputación de tres delitos, de lesiones leves reiteradas, de resistencia a la autoridad y además de amenazas, lo cual estaría configurando para la fiscalía una peligrosidad de tal magnitud que no puede recuperar la libertad».

Consultado sobre las razones del fiscal Ernesto de Aragón y los antecedentes de Giuliani, Orosz señaló: «De Aragón se olvida que por resoluciones que él tomó, fuimos hasta la Cámara de Acusación, que ordenó el sobreseimiento, porque aplicó los tratados internacionales que dicen que la protesta social es un derecho constitucional«.