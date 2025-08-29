Los abogados de Federico Giuliani cuestionaron la decisión del fiscal Ernesto de Aragón y señalaron que «la protesta social es un derecho constitucional». Además indicaron que el dirigente gremial detenido durante una movilización tiene una lesión en el codo, producto «de la violencia policial».
La Justicia dispuso que el dirigente gremial Federico Giuliani permanecerá detenido. Durante el mediodía de este viernes, el titular de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) fue trasladado desde el Hospital Misericordia hasta Tribunales II donde sindicatos y organizaciones sociales esperaban su liberación, pero el fiscal Ernesto de Aragón decidió que la semana próxima le tomara indagatoria para determinar su situación procesal.
En las puertas del edificio, uno de los abogados de Giuliani, Eugenio Biafore, manifestó que «la libertad es lo que corresponde» y su colega Claudio Orosz señaló que las medidas del fiscal «demuestra la saña». En la misma línea, Orosz expresó que «estaba internado porque por la violencia policial prácticamente le quebraron un brazo».
El gremialista fue detenido junto a otras 14 personas, en medio de un reclamo por alimentos en las puertas de la secretaría de Políticas Sociales y Desarrollo Humano de la Municipalidad.
El abogado agregó que los intentos de imputar al dirigente «demuestran la saña» de la fiscalía y «la animosidad que tiene el fiscal»: «Le recordamos que el Código de Procedimiento Penal de la Nación dice que ese delito es exclusivamente de jurisdicción federal», finalizó.
Biafore aclaró que no pudieron hablar con Giuliani, por lo que recién cuando puedan acceder a las actuaciones, van a conocer «verdaderamente el grado de las lesiones».
Luego de las declaraciones de los letrados, Rodolfo Aguiar, el titular de ATE a nivel nacional, brindó una conferencia de prensa en repudio a las detenciones de dirigentes gremiales. La represión policial ocurrió este jueves, durante una movilización donde reclamaban alimentos y ayuda social al secretario de Políticas Sociales y Desarrollo Humano, Raúl La Cava.
Aguiar manifestó su solidaridad y cuestionó al gobernador Martín Llaryora. «La Policía de la Provincia llevó adelante las detenciones sin que exista ningún motivo y golpeándolos de manera salvaje», expresó en sus redes sociales tras el operativo.