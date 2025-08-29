El fiscal Iván Rodríguez ordenó las detenciones en el marco una investigación de hechos delictivos en perjuicio de niños, niñas y adolescentes. Las víctimas residían en uno de los establecimientos de la organización cristiana dedicada asistir personas en situaciones vulnerables.

La causa que investiga maltratos contra niñas y niños -algunos aún alojados en dicha sede- avanza en la fiscalía de Instrucción del Distrito III Turno 6°. Foto: Google Maps.

El fiscal Iván Rodríguez ordenó la detención de seis personas vinculadas a la asociación civil REMAR. Todos fueron imputados como supuestos autores de «Privación Ilegítima de la Libertad Calificada, Lesiones Leves y Coacción», en perjuicio de niñas, niños y adolecentes que residieron en un establecimiento ubicado en el barrio Pueyrredón.

Las aprensiones se efectuaron luego de una serie de allanamientos y dos de los acusados fueron detenidos en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. La causa que investiga maltratos contra niñas y niños -algunos aún alojados en dicha sede- avanza en la fiscalía de Instrucción del Distrito III Turno 6°.

La organización internacional cristiana REMAR (Recuperación de marginados), cuenta con sedes en diferentes provincias y supuestamente asiste a personas con consumos problemáticos, víctimas de violencia de género, e incluso acogen a víctimas de trata rescatadas en operativos judiciales.

La asociación tiene antecedentes delictivos en Córdoba. En 2023 un megaoperativo que incluyó más de 30 allanamientos en seis jurisdicciones, terminó en la intervención de todas los estableciminetos, tras advertir que las personas alojadas eran reducidas la servidumbre y a la explotación laboral.