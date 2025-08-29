Junto a la secretaria General de la Presidencia, es mencionado el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo «Lule» Menem. Mensajes de WhatsApp del interventor Marcelo Petroni lo muestran arrogándose la representación de la hermana del Presidente.

Los escándalos no cesan y dejan al desnudo el supuesto entramado de corrupción enquistado en el máximo nivel del Estado. Una serie de chats de WhatsApp extraídos del celular de Marcelo Petroni, el interventor de la obra social de peones rurales (OSPRERA), revelan la presunta participación directa del círculo íntimo del presidente Javier Milei, incluyendo a su hermana Karina y a su principal asesor, Eduardo «Lule» Menem, en el manejo de la millonaria caja sindical.