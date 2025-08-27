Personal de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (Datip) advirtió que la eliminación de posible evidencia del celular de Diego Spagnuolo se realizó de manera manual y en mensajes puntuales de WhatsApp.

Los peritos informaron que hay mensajes borrados en las fechas en que se difundieron los audios adjudicados a Spagnuolo vinculados al supuesto pago de sobornos por parte de la droguería Suizo Argentina. Foto: NA.

Peritos de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (Datip) detectaron que el teléfono celular del ex titular de Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo, registró un borrado de mensajes.

Este es el primer resultado de la extracción de datos en relación al dispositivo que ya se entregó al juez federal Sebastián Casanello y al fiscal Franco Picardi, en el marco de la investigación por la denuncia de una trama de coimas que involucran a Karina Milei, Eduardo «Lule» Menem y otros altos funcionarios.

Los peritos informaron que hay mensajes borrados en las fechas en que se difundieron los audios adjudicados a Spagnuolo vinculados al supuesto pago de sobornos por parte de la droguería Suizo Argentina.

Este borrado se habría hecho de manera manual y en mensajes puntuales de WhatsApp. Hasta el momento no se encontraron mensajes de interés para el caso, pero se sospecha que podrían haber sido borrados como, por ejemplo, posibles chats con el presidente Javier Milei o su hermana Karina.

Además, se explicó que este celular comenzó a usarse en septiembre de 2024, mientras que los peritos tienen otro aparato secuestrado durante un procedimiento en su casa en la localidad bonaerense de Pilar, pero no pudo peritarse porque estaría dañado.

Ahora los peritos harán procedimientos similares con los celulares de los demás involucrados en el caso, luego que el martes se allanó el domicilio de uno de los dueños de la droguería y se secuestraron videos en busca de reconstruir dónde fue Jonathan Kovalivker cuando dejó el lugar ante la llegada policial.

El accionista de la Suizo Argentina se presentó en tribunales días después para entregar su celular apagado y sin proporcionar la clave.