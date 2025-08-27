Fentanilo contaminado: «La desregulación también puede matar», advirtió Cristina Fernández

A través de un mensaje de audio, la ex presidenta advirtió este miércoles sobre los riesgos que implica la «obsesión desreguladora de (Federico) Sturzenegger», al señalar que la falta de controles generó la muerte de 96 personas por fentanilo contaminado.

A través de un mensaje de audio, enviado a un acto que encabezaba Axel Kicillof en la localidad bonaerense de Pilar, la ex presidenta Cristina Fernández advirtió este miércoles que «la desregulación puede matar«, en referencia a los fallecimientos vinculados al fentanilo contaminado.

Hizo referencia a un acto realizado el 23 de noviembre pasado en Rosario, cuando en relación con 98 personas fallecidas por consumir droga adulterada, cuestionó la manera en que el Ministerio de Modernización y Desregulación del Estado, que conduce Federico Sturzenegger, abandona su rol de control y desprotege a la comunidad: “Ese día critiqué la obsesión desreguladora de Sturzenegger y dije que sólo desregulaba a favor de poquitos muy poderosos. La verdad, casi una premonición que, lamentablemente, se comprueba hoy en el caso del fentanilo cuando ajustan y desregulan todo el sector de salud provocando, por falta de control, la muerte de 96 personas”.

En ese marco, sentenció: “Compatriotas, no lo duden, la desregulación también puede matar”.

Además, hizo mención al caso de presuntas coimas de laboratorios a funcionarios libertarios y dijo que no se trata de un “relato kuka”.

“Lo escuchamos todos los argentinos de la boquita del abogado y amigo personal de (Javier) Milei, al que nombró como director de la Agencia Nacional de Discapacidad. Que después rajó cuando se armó el quilombo”, describió.

También se refirió a la presunta impunidad de la secretaria general de la Presidencia Karina Milei, al señalar que “escuchamos hasta el porcentaje de la coima que cobraba la hermana del presidente. Pensar que Eva Mieri, presidenta del Concejo Deliberante de Quilmes, estuvo 13 días en Ezeiza por ser acusada sin ninguna prueba”.

En tanto, la ex mandataria comparó la situación con la doctrina Irurzun aplicada durante el gobierno del presidente Mauricio Macri y se preguntó: “¿Y ahora qué hacemos cuando los acusados son el presidente, la hermana, su abogado y los primitos Menem? Todos en ejercicio actual y en la cúspide del poder”.

Para cerrar su mensaje, alertó sobre lo que calificó como una “verdadera catástrofe institucional, política, económica y social”, y llamó a retomar la senda de “independencia económica, prosperidad social y dignidad nacional”.

Fuente: NA