A los 87 años, falleció este miércoles en Francia, donde estaba radicado desde 1987. De familia correntina, se formó en el chamamé de la mano de su padre Adolfo, un pionero en el género, y desde pequeño se destacó popr su virtuosismo y sensibilidad.

En la tarde de este miércoles falleció a los 87 años el reconocido acordeonista Raúl Barboza, quien estaba radicado en Francia desde 1987 y llevó la música litoraleña argentina por el mundo.

Alberto Felici, su productor artístico, confirmó la noticia en redes sociales, haciéndose eco de una comunicación telefónica que mantuvo con la viuda de Barboza, Olga Bustamente.

Su partida deja un vacío irreemplazable en la música litoraleña, pero también un legado imborrable que trasciende fronteras y generaciones.

Barboza había nacido en 1938 en Buenos Aires. De familia correntina, se formó en el chamamé de la mano de su padre Adolfo, un pionero en el género, y desde pequeño se destacó popr su virtuosismo y sensibilidad.

Repasa una reseña de Tiempo Argentino que Raúl Barboza grabó su primer disco en 1964, para el sello CBS; y que también participó en la Misa Criolla y la película Los Inundados, junto a Ariel Ramírez.

A lo largo de su carrera, Barboza compartió escenarios y grabaciones con artistas de renombre como Atahualpa Yupanqui, Astor Piazzolla, Mercedes Sosa, Jairo, Richard Galliano, Carlos García, Ramón Navarro, Cesaria Evora, Peter Gabriel y Juanjo Domínguez, entre otros.

A lo largo de su carrera y de la mano de sus discos y presentaciones en vivo, llevó el chamamé por el mundo.