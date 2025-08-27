Para las Elecciones Generales del 26 de octubre, donde los cordobeses elegirán nueve diputados nacionales, el Poder Ejecutivo dictó la Resolución 347/2025, que establece las cifras que cobrarán quienes oficien durante la jornada de los comicios como autoridades de mesa.

Este miércoles se dio a conocer la Resolución 347/2025, mediante la cual el Gobierno nacional fijó los montos que percibirán las autoridades de mesa, y los delegados judiciales y tecnológicos, que se desenvolverán en las Elecciones Generales del 26 de octubre. Como se sabe, en el caso del Distreito Córdoba, se elegirán ueve diputados nacionales, que asumirán sus funciones el 10 de diciembre.

Según las funciones que asuman los ciudadanos y ciudadanas que formarán parte del entramado electoral, las cifras que se dispusieron por viáticos, van de los 40.000 pesos hasta los 120.000 pesos, dependiendo del escalafón en que se encuentren. Un punto que puede generar dudas, es que en la resolución el Gobierno explicó que el esquema de pago se realizará dentro del plazo de un año.

Cuánto cobrarán las autoridades de mesa

Los presidentes de mesa percibirán la suma de 40.000 pesos. Se aclaró que esta cifra podrá duplicarse y llegar hasta los 80.000 pesos si se cumple con las capacitaciones que ofrecerá la Justicia Electoral.

Por su parte, los delegados judiciales, responsables de enviar reportes de incidencias a la Cámara Nacional Electoral, cobrarán el piso de 40.000 pesos. En tanto los delegados designados en los lugares de votación percibirán la cifra de 80.000 pesos.

Los llamados delegados tecnológicos serán quienes percibirán más alta retribución. Se trata de los responsables de la verificación biométrica de la identidad de cada votante en los establecimientos. Considerado personal calificado, recibirá la suma de 120.000 pesos.

Cómo hacer para inscribirse

De manera virtual, las personas que pretendan inscribirse como autoridades de mesa, deben ingresar al sitio web https://www.padron.gov.ar de la Cámara Nacional Electoral, en la pestaña “Registro de Postulantes para Autoridades de Mesa”.