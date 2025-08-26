Siete proyectos, un solo objetivo: proteger lo irremplazable

Fundada oficialmente en 2020, pero con raíces que se remontan al 2011 -cuando Castro comenzó a estudiar flamencos-, la organización hoy reúne a 30 profesionales y desarrolla siete proyectos en distintas regiones del país. Su enfoque es claro: unir la investigación científica con las necesidades sociales y la conservación ambiental, promoviendo una visión integradora donde desarrollo y naturaleza no están en conflicto.

Entre los proyectos más destacados de Fundación Natura se encuentra su trabajo continuo en el Parque Nacional Ansenuza, creado en 2022 tras siete años de esfuerzo colectivo. Hoy, la fundación colabora en la elaboración del plan de gestión del parque, una herramienta fundamental para definir qué actividades son permitidas y cómo se protegerá la biodiversidad.

En La Rioja, el equipo trabaja para que las Sierras de Famatina -escenario de una larga resistencia comunitaria contra la minería a cielo abierto- se conviertan en un área protegida. Allí, la ciencia y el activismo local se entrelazan para defender un ecosistema de importancia internacional.

Otro logro reciente es la creación del mosaico de áreas protegidas municipales más grande de Argentina, ubicado en las Sierras de Ambato, Catamarca. Este sistema, conformado por figuras municipales, representa un modelo innovador de conservación descentralizada y participativa, impulsado con el acompañamiento técnico y comunicacional de Natura.

Además, en Mendoza se trabaja para que Uspallata sea el primer Parque Nacional de la provincia, ampliando la red de espacios protegidos en zonas estratégicas.

Los flamencos como bandera de la conservación

Los flamencos no solo fueron el tema de la tesis de grado de Lucila Castro; se convirtieron en emblema de su carrera y en una herramienta clave de conservación. Estudiar a estas aves en Ansenuza la conectó con el Grupo de Conservación de Flamencos Altoandinos, una red internacional que reúne a científicos de Argentina, Chile, Bolivia y Perú.

Desde 2011, Castro participa en monitoreos anuales de flamencos en invierno y verano, datos que permiten evaluar la salud del humedal. “Son indicadores”, explica. “Si los flamencos están, es porque el humedal funciona”. Pero su presencia también alerta: el avance de la minería de litio en el norte argentino está secando humedales y destruyendo hábitats. “Están arrasando todo”, denuncia.

Su trabajo ha trascendido fronteras: presentó sus investigaciones en China y Rusia, y hoy colabora con organizaciones globales que estudian lagos salados. Para Fundación Natura, los flamencos son un eje central: su protección implica conservar humedales enteros, con todos sus ecosistemas y comunidades.

Los desafíos: entre provincias, turismo y crisis climática

Pese a los logros, los desafíos son enormes. Uno de los principales es la falta de articulación entre las provincias que comparten la cuenca del sistema hídrico de Mar Chiquita. “El principal desafío es que todas las provincias hablen”, afirma Castro. “El agua viene desde el norte: Santiago del Estero, Tucumán, Catamarca. Si no regulamos el uso y la contaminación, el humedal está en riesgo”.

Otro desafío es el turismo. Si bien Miramar ya tiene una oferta consolidada, el objetivo es diversificarlo de forma ordenada y sustentable. “No queremos un turismo de impacto que contamine”, dice. La zonificación -separar áreas de uso múltiple de zonas estrictamente protegidas- es clave para equilibrar desarrollo local y conservación.

En un contexto de crisis económica y climática, la fundación prioriza la eficiencia: planes operativos anuales, trabajo con comunidades y generación de datos científicos para influir en políticas públicas. “Las áreas protegidas son pedacitos de tierra que nos van a salvar”, sostiene Castro. “Si cuidamos los ambientes, nosotros estaremos sanos”.