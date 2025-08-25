El empresario, uno de los principales directivos de la Droguería Suizo Argentina, concurrió este lunes a la Fiscalía de Franco Picardi, en Comodoro Py. El hombre es investigado en el marco de la causa por «retornos» que habrían recibido funcionarios del Gobierno cuando la compra de medicamentos.

El empresario Jonathan Kovalivker, uno de los directivos de la Droguería Suizo Argentina, se presentó este lunes en los Tribunales de Comodoro Py. Kovalivker concurrió a la Fiscalía de Franco Picardi, a quien le dejó su celular. Tras la entrega del teléfono se retiró sin más trámite.

El hombre es sindicado ccomo parte de la trama por supuestas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), hecho que por estas horas sigue ocasionando ruido en el mundo político, en tanto el escándalo fue escalando desde que se filtraron distintos audios y teniendo en cuenta de que ya inició la campaña electoral con vistas a los comicios en septiembre (en provincia de Buenos Aires) y octubre (legislativas nacionales).

La Agencia Noticias Argentinas, citando fuentes judiciales, indicó que Jonathan Kovalivker se limitó a la entrega de su celular y posteriormente se retiró de la dependencia judicial.

“Coimas. Se entregó el prófugo de la familia Kovalivker. Jonathan”, expresó, por su parte, el abogado Gregorio Dalbón, quien fue el denunciante por las supuestas coimas.

Declaró encargado de seguridad de Nordelta

En tanto, el jefe de Seguridad de Nordelta, Ariel De Vicentis, se presentó pasado el mediodía en los tribunales federales de Retiro para prestar declaración indagatoria por supuesto encubrimiento de uno de los dueños de la droguería Suizo Argentina.

La indagatoria se realizó ante el juez federal Sebastián Casanello y Picardi.

Por otro lado, Casanello dispuso bloquear con una orden judicial el acceso a cajas de seguridad que puedan ser propiedad de los accionistas de la droguería Suizo Argentina, la familia Kovalivker.