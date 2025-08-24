La trastienda de la visita presidencial a la Bolsa de Rosario, horas después del estallido del escándalo
El círculo rojo sobre el coimagate de Milei: «Son unos desaforados por la plata»
Los ceos usaron esa palabra para describir el modus operandi del Gobierno. Por qué ahora blanquean que el círculo íntimo de Milei tenía esas conductas ya en campaña.
El empresariado argentino tiene dos certezas que coexisten: la primera, que apoyará al Gobierno de Javier Milei; la segunda, que es un Gobierno con características corruptas muy marcadas, situaciones que vienen, incluso, desde antes del estallido del coima-gate, en el que la cúpula cercana al Presidente habría recibido retornos de parte de una farmacéutica que proveía a la Agencia de Discapacidad (ANDIS). EBolsa de Comercio de Rosario