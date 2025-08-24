El círculo rojo sobre el coimagate de Milei: «Son unos desaforados por la plata»

El empresariado argentino tiene dos certezas que coexisten: la primera, que apoyará al Gobierno de Javier Milei; la segunda, que es un Gobierno con características corruptas muy marcadas, situaciones que vienen, incluso, desde antes del estallido del coima-gate, en el que la cúpula cercana al Presidente habría recibido retornos de parte de una farmacéutica que proveía a la Agencia de Discapacidad (ANDIS). EBolsa de Comercio de Rosario