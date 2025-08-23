La contundente declaración corresponde a Mila Zurbriggen, ex referente de la juventud libertaria a nivel nacional. Apuntó contra Diego Spagnuolo, ex titular de la ANDIS, y lo acusó de haberla amenazado y “apretado” en 2023. Zurbriggen también cargó contra la hermana de Javier Milei y habló de un “entramado de corrupción” en el Gobierno.

El escándalo por las supuestas coimas en discapacidad se profundiza hora a hora. Luego de que Diego Spagnuolo fuera echado de su cargo en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) el miércoles por la noche, la causa tuvo decenas de movimientos judiciales que complicaron la situación de Spagnuolo y de los dueños de la droguería Suizo Argentina.

Todo esto ocurrió luego de que se hicieron públicos una serie de audios en los que se escucha al ahora extitular de la ANDIS confesar la existencia de un entramado de corrupción con medicamentos y prestaciones que la Suizo Argentina mantenía con el gobierno nacional.

Según esos audios, todo se hacía con el conocimiento y el aval de Karina Milei, quien también se quedaba —según consignan los audios filtrados— con un porcentaje de esas coimas o retornos por favorecer los negocios de ese grupo empresario.

El programa Lo peor ya pasó, por SRT Media, entrevistó a Mila Zurbriggen, una exreferente de la juventud libertaria que se alejó del espacio en 2023 denunciando a La Libertad Avanza por ciertas irregularidades en la campaña electoral (venta de candidaturas, pedidos de favores sexuales, entre otras).

Zurbriggen afirmó conocer a Diego Spagnuolo desde 2021, cuando comenzó el sueño libertario con miras a las elecciones presidenciales de 2023. En ese entonces el mileismo era un círculo bastante cerrado, con pocas personas e influencers participando. En ese entorno Zurbriggen trabó relación con Spagnuolo, quien todavía trabajaba como abogado de Javier Milei.

“Lo conocí bastante; al principio tenía buena relación con él. Siempre lo escuchaba quejarse de que Milei no le pagaba sus servicios como abogado, así que le pagaron con un cargo en la Legislatura porteña”, reveló Zurbriggen.

La ex presidenta de la juventud libertaria denunció que en 2023 Spagnuolo la amenazó e intentó “apretarla”, quitándole la estructura y el armado de esa juventud que ella encabezaba para entregárselo a María Celeste Ponce y su agrupación “Pumas Libertarios”.

“Spagnuolo me parece que es un tipo que, con tal de llegar al poder, está dispuesto a hacer cualquier cosa. La mayoría de La Libertad Avanza está compuesta por gente como Spagnuolo”, manifestó Zurbriggen.

Zurbriggen desnudó luego el “entramado de corrupción” manejado por Karina Milei y que, según ella, cuenta con la complicidad de Javier Milei. Enumeró los escándalos y mencionó supuestas coimas en el Congreso, la existencia de negociados en el ámbito de las secretarías y ministerios, desvíos de fondos en PAMI y este último caso en la ANDIS.

“Estoy convencida de que, de cada cosa que se le cruzó a Karina Milei, ella hizo una caja”, disparó Zurbriggen.

La exreferente libertaria advirtió que las supuestas coimas en la ANDIS no son un caso aislado, sino que forman parte de un modus operandi que Karina Milei aplica sistemáticamente desde 2021. Zurbriggen señaló luego a Nicolás Posse —exjefe de Gabinete desplazado en mayo de 2024— y lo acusó de ser “el contador de Javier” para la campaña de 2023.