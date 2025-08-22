A horas del secuestro del celular del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, el juez Casanello le prohibió salir del país. El ex funcionario y abogado del Presidente fue hallado mientras salía de un domicilio no declarado y sospechan que intentó fugarse.
A horas del secuestro de dos celulares del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) Diego Spagnuolo, la Justicia le prohibió salir del país. El ex funcionario y abogado del Presidente fue hallado en un domicilio no declarado, luego de más de más de una decena de allanamientos, en la tarde de este viernes.
La Policía procedió al secuestro de dos teléfonos, una máquina de contar billetes, una computadora y documentos que tenía Spagnuolo en su poder, pero, por el momento no quedó detenido. La medida fue ordenada por el juez federal Sebastián Casanello, en el marco de la causa que indaga presuntos pedidos de coimas a los laboratorios. Además, el magistrado prohibió la salida del país de los tres hermanos Kovalivker, dueños de la droguería Suizo Argentina y del director de Acceso a los Servicios de Salud de la Andis, Daniel Garbellini.
La investigación comenzó tras la difusión de audios en donde una voz que se le atribuye a Spagnuolo detalla la maniobra delictiva vinculada a Karina Milei y su asesor Eduardo «Lule» Menem. La causa, caratulada como «defraudación por administración fraudulenta, estafa y asociación ilícita», avanza con el análisis del material secuestrado.
El ex director Andis y también abogado personal del presidente Javier Milei, fue localizado en una vivienda de un barrio privado ubicada en el partido bonaerense de Pila. Spagnuolo se encontraba dentro de un auto cuando llegaron los agentes, quienes sospecharon que intentó fugarse.