A horas del secuestro del celular del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, el juez Casanello le prohibió salir del país. El ex funcionario y abogado del Presidente fue hallado mientras salía de un domicilio no declarado y sospechan que intentó fugarse.

A horas del secuestro de dos celulares del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) Diego Spagnuolo, la Justicia le prohibió salir del país. El ex funcionario y abogado del Presidente fue hallado en un domicilio no declarado, luego de más de más de una decena de allanamientos, en la tarde de este viernes.