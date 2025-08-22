«Queremos destacar la responsabilidad histórica de los senadores y senadoras de la Nación que pusieron un freno al abuso de poder del Ejecutivo», indicó Abuelas luego que el Senado le pusiera freno al decreto que disponía la transformación del organismo.

Con amplio apoyo opositor, el Senado rechazó este jueves el Decreto 351/2025, una norma que disponía la transformación del Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), un organismo clave para el esclarecimiento de delitos de lesa humanidad y la restitución de identidad de hijos de desaparecidos.

El decreto, ahora derogado, se enmarcaba en la Ley de Bases y Puntos de Partida y buscaba, según los considerandos del texto oficial, «reducir el sobredimensionamiento de la estructura estatal» y «disminuir el déficit». La votación resultó con 58 rechazos, 12 afirmativos y una abstención.

En ese marco, desde Abuelas de Plaza de Mayo, celebraron el rechazo parlamentario al desguase del organismo: «Queremos destacar la responsabilidad histórica de los senadores y senadoras de la Nación que pusieron un freno al abuso de poder del Ejecutivo», indicaron.

«El Banco Nacional de Datos Genéticos no se toca. La búsqueda de los nietos tampoco», enfatizó la organización de derechos humanos.