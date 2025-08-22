En la madrugada de este viernes se realizaron 15 allanamientos, en el marco de la causa por pedidos de coimas a laboratorios. La investigación cobró impulso con la difusión de audios que comprometen a Diego Spagnuolo, «Lule» Menem y Karina Milei.

En la madrugada de este viernes se llevaron adelante 15 allanamientos, instruidos por el juez federal Sebastián Casanello, en el marco de una causa por supuestos pedidos de coimas a laboratorios que involucra a Diego Spagnuolo, ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y abogado personal del presidente Javier Milei.

a investigación, impulsada por el fiscal Franco Picardi, quien está presente en los procedimientos, cobró impulso tras la difusión de audios que comprometen a Spagnuolo y al director de Acceso a los Servicios de Salud de la Andis, Daniel Garbinelli. En esos registros también se menciona a Karina Milei, secretaria General de la Presidencia, y a Eduardo “Lule” Menem, asesor presidencial y hombre clave en el armado político del oficialismo.

Los allanamientos alcanzaron la sede de la Andis, la Droguería Suizo Argentina y una docena de domicilios particulares vinculados a los imputados, entre ellos tres pertenecientes a integrantes de la familia Kovalivker, propietaria de la firma farmacéutica.