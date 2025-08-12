En la tarde de este martes, con 38 votos de 66, Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre y la Coalición Cívica lograron dictamen en un plenario de comisiones para que avance la investigación sobre la presunta megaestafa.

En la tarde de este martes, la oposición de la Cámara de Diputados logró avanzar con el proyecto de resolución que, de aprobarse en la Cámara Baja, le permitirá tomar el control de la comisión investigadora de la presunta megaestafa a través de la criptomoneda $Libra.

El funcionamiento de esta comisión había quedado empantanado ante la imposibilidad de elegir a sus autoridades.

El dictamen de mayoría se consiguió con 38 firmas de Unión por la Patria (UxP), Encuentro Federal, Democracia para Siempre y la Coalición Cívica, sobre un total de 66 votos, en el marco del plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Peticiones Poderes y Reglamento.

La nueva iniciativa opositora tiene como autor principal al diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro y establece una metodología concreta y precisa para desempatar cuando se traba la votación de las autoridades, tal como sucedió durante meses.

El criterio es que cuando hubiera empate de votos para dos o más candidatos, la presidencia quedará en manos de aquel que fue respaldado por el conjunto de bloques con más bancas.