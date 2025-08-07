Estudiantes, docentes, no docentes y activistas se manifestaron este jueves en la Ciudad Universitaria en apoyo al paro de 48 horas que llevan a cabo trabajadores y trabajadoras del Conicet.

Estudiantes, docentes, no docentes y activistas se manifestaron este jueves en la Ciudad Universitaria en apoyo al paro de 48 horas que llevan a cabo trabajadores y trabajadoras del Conicet. La jornada confluyó con la huelga de educadores, en defensa del proyecto de ley de presupuesto que fue aprobado en la Cámara de Diputados y avanzó al Senado.

Científicos y universitarios nucleados en ATE participaron en la Jornada Nacional de Lucha y el paro general de las universidades en reclamo de aumento de presupuesto -aprobado ayer por fulminante mayoría en la Cámara de Diputados de la Nación- y en defensa del sistema científico técnico argentino.

“En otro día de San Cayetano, Patrono del Trabajo en la Argentina, acompañamos en Córdoba el reclamo de la Universidad Nacional, que viene llevando adelante la defensa de la ciencia y técnica de nuestro país, un sistema ajustado por el gobierno fascista de Javier Milei”, dijo Federico Giuliani, secretario general de ATE Córdoba.

El dirigente destacó en ese marco que “anoche fue rechazado los Decretos de Milei que avanzaban sobre el INTI, el INTA, la CNRT y otros organismos, que significaban el desmonte del Estado para dejar lugar el negocio a los privados y la rifa de la soberanía nacional”. “En este contexto, organización y lucha para pararlo a Milei”, cerró Giuliani.